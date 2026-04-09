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東証グロ－ス指数は大幅に5日ぶり反落、底堅い原油価格など株価の重しに
*17:33JST 東証グロ－ス指数は大幅に5日ぶり反落、底堅い原油価格など株価の重しに
東証グロース市場指数 983.63 -18.07／出来高 4億868万株／売買代金 1527億円東証グロース市場250指数 760.62 -14.56／出来高 1億7210万株／売買代金 1192億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に5日ぶり反落。値下がり銘柄数は402、値上がり銘柄数は157、変わらずは34。
前日8日の米株式市場でダウ平均は大幅に反発。停戦合意を好感した買いに、寄り付き後、大幅高。原油価格が高値から大幅反落したほか、長期金利も低下、さらに、ホルムズ海峡再開によるサプライチェーンひっ迫懸念の後退で半導体関連も回復し相場を支援し、終日買われた。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は2.40％安となった。米国とイランが停戦で合意したが、両者の主張の隔たりは大きいと見られ、最終的な和平に向かうかどうかは不透明とする見方も多い。そうした中、WTI原油先物価格が90ドル台で底堅い動きとなっており、今日の東京市場の株価の重しとなった。また、東証グロース市場指数は昨日までの4日続伸で6.5％上昇しており、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。一方、パキスタンの首都イスラマバードで11日に開かれる予定の米国とイランの和平協議への期待感が株価の支えとなったが、積極的な買いは限定的で、今日の新興市場は売りが優勢で、戻りも鈍い展開となった。
個別では、上期営業利益が99.0％減となったNPC＜6255＞、前日急伸の反動安となったジャパンM&A＜9236＞、前日大幅安の売り地合いが継続したIGS＜4265＞、25日線を下回り手仕舞い売りを誘ったSAAFHD＜1447＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、ビーマップ＜4316＞、アスタリスク＜6522＞などが顔を出した。
一方、200日線を上抜け先高期待が高まったFIXER＜5129＞、6日高値を上回り先高期待が高まったパワーエックス＜485A＞、25日・75日・200日移動平均線をまとめて上抜き先高観が強まったフレアス＜7062＞、前日まで6日続伸の買い地合いが継続したアストロスケール＜186A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、タイミー＜215A＞やヒューマンメイド＜456A＞が上昇。値上がり率上位には、インフォメティス＜281A＞、アミタHD＜2195＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 281A|インフォメティス | 643| 100| 18.42|
2| 5129|ＦＩＸＥＲ | 520| 80| 18.18|
3| 2195|アミタＨＤ | 487| 35| 7.74|
4| 3624|アクセルＭ | 87| 6| 7.41|
5| 7062|フレアス | 867| 52| 6.38|
6| 3237|イントランス | 67| 4| 6.35|
7| 6696|トラースＯＰ | 395| 23| 6.18|
8| 7694|いつも | 629| 31| 5.18|
9| 5575|Ｇｌｏｂｅｅ | 626| 29| 4.86|
10| 4427|ＥｄｕＬａｂ | 239| 11| 4.82|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 1447|ＳＡＡＦＨＤ | 346| -79| -18.59|
2| 4265|ＩＧＳ | 359| -80| -18.22|
3| 4316|ビーマップ | 251| -40| -13.75|
4| 6522|アスタリスク | 975| -100| -9.30|
5| 9271|和心 | 929| -93| -9.10|
6| 5537|ＡｌｂａＬｉｎｋ | 2770| -260| -8.58|
7| 9236|ジャパンＭ＆Ａ | 1256| -111| -8.12|
8| 7375|リファインバスＧ | 1415| -118| -7.70|
9| 504A|イノバセル | 780| -65| -7.69|
10| 4564|ＯＴＳ | 25| -2| -7.41|《SK》
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