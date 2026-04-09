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東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
*16:43JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
空運業が下落率トップ。そのほか小売業、不動産業、保険業、サービス業なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか海運業、鉱業、水産・農林業、ガラス・土石製品も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 6,316.68 ／ 1.38
2. 海運業 ／ 2,303.7 ／ 1.24
3. 鉱業 ／ 1,253.68 ／ 0.61
4. 水産・農林業 ／ 797.43 ／ 0.19
5. ガラス・土石製品 ／ 2,185.94 ／ 0.13
6. 電力・ガス業 ／ 752.49 ／ -0.01
7. 精密機器 ／ 14,518. ／ -0.08
8. 金属製品 ／ 1,692.08 ／ -0.14
9. 鉄鋼 ／ 770.6 ／ -0.21
10. 卸売業 ／ 6,421.94 ／ -0.35
11. 倉庫・運輸関連業 ／ 5,019.01 ／ -0.35
12. 陸運業 ／ 2,347.92 ／ -0.47
13. 電気機器 ／ 6,767.72 ／ -0.61
14. パルプ・紙 ／ 644.11 ／ -0.62
15. 建設業 ／ 2,957.35 ／ -0.67
16. 医薬品 ／ 4,276.52 ／ -0.70
17. 食料品 ／ 2,715.13 ／ -0.71
18. 繊維業 ／ 945.6 ／ -0.71
19. 機械 ／ 5,060.41 ／ -0.74
20. 化学工業 ／ 2,954.26 ／ -0.76
21. 情報・通信業 ／ 6,895.77 ／ -0.89
22. 石油・石炭製品 ／ 3,135.66 ／ -0.92
23. ゴム製品 ／ 5,481.99 ／ -1.02
24. 輸送用機器 ／ 4,969.27 ／ -1.18
25. その他製品 ／ 6,118.26 ／ -1.36
26. その他金融業 ／ 1,358.5 ／ -1.46
27. 証券業 ／ 857.98 ／ -1.53
28. 銀行業 ／ 603.9 ／ -1.57
29. サービス業 ／ 2,920.54 ／ -1.66
30. 保険業 ／ 3,547.36 ／ -1.92
31. 不動産業 ／ 2,893.34 ／ -2.17
32. 小売業 ／ 2,299.27 ／ -2.47
33. 空運業 ／ 222.9 ／ -3.26《CS》
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