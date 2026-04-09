*15:54JST 4月9日本国債市場：債券先物は130円19銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付130円17銭 高値130円28銭 安値130円07銭 引け130円19銭

2年 1.370％

5年 1.787％

10年 2.372％

20年 3.263％



9日の債券先物6月限は130円17銭で取引を開始し、130円19銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.79％、10年債は4.29％、30年債は4.88％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.96％、英国債は4.71％、オーストラリア10年債は4.91％、NZ10年債は4.69％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・15：00 独・2月鉱工業生産（予想：前月比＋0.7％、1月：－0.5％）

・21：30 米・10-12月期国内総生産確定値（予想：前期比年率＋0.7％）

・21：30 米・2月コアPCE価格指数（予想：前年比＋3.0％、1月：＋3.1％）

・21：30 米・前週分新規失業保険申請件数（予想：21.0万件、前回：20.2万件）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》