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出来高変化率ランキング（14時台）～インターアク、アクアラインなどがランクイン
*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～インターアク、アクアラインなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月9日 14:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2090＞ NZAM米7H 275574 109.15 399.82% -0.0028%
＜7725＞ インタアクション 707800 63045.8 322.47% 0.0962%
＜6173＞ アクアライン 1503100 25589.4 310.89% 0.0305%
＜4427＞ EduLab 1261400 49193.6 252.32% 0.1052%
＜8570＞ イオンFS 2577900 520627.52 224.11% -0.0836%
＜1476＞ iSJリート 515896 201598.891 224.04% -0.0084%
＜4446＞ Link－UG 1330100 138640.82 219.07% 0.0798%
＜2564＞ GXSディビ 99388 63012.113 214.27% -0.0088%
＜3624＞ アクセルマーク 1029900 14150.54 207.57% 0.074%
＜6366＞ 千代建 30523700 7261425.06 201.86% 0.0761%
＜7581＞ サイゼリヤ 2301200 2489834 189.82% -0.132%
＜5856＞ エルアイイエイチ 28076900 160751.18 183.71% 0.423%
＜7999＞ MUTOH－HD 20900 52026.6 179.55% 0.0026%
＜1433＞ ベステラ 275400 70799.68 168.62% -0.0421%
＜7944＞ ローランド 256100 253320.3 165.68% 0.0616%
＜1569＞ TPX－1倍 103060 33007.75 157.07% 0.0095%
＜2918＞ わらべや 598900 396759.2 151.04% -0.0699%
＜3192＞ 白鳩 2416300 271237.2 142.02% 0.1577%
＜8267＞ イオン 18930500 10776499.41 128.59% -0.0747%
＜7242＞ カヤバ 237000 354295.6 126.93% 0.0578%
<1726> BRHD 118600 17718.46 122.94% 0.0019%
<4432> ウイングアーク 248700 239880.74 115.5% -0.0007%
<283A> GXUSテク配 129026 59359.276 114.02% 0.011%
<4934> Pアンチエイジ 75400 21408.92 111.58% -0.0493%
<1436> グリーンエナシ 79000 109502.4 110.67% -0.0463%
<6027> 弁護士コム 240300 242313.96 110.22% -0.0479%
<5304> SECカーボン 63000 65811.14 109.71% 0.0527%
<2670> ABCマート 1684400 1649863.1 100.52% 0.076%
<179A> GX超米H 568940 48913.486 100.51% -0.005%
<5817> JMACS 405300 251787.26 93.79% 0.0138%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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