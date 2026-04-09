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出来高変化率ランキング（14時台）～インターアク、アクアラインなどがランクイン

2026年4月9日 14:43

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記事提供元：フィスコ

*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～インターアク、アクアラインなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月9日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 275574 　109.15　 399.82% -0.0028%
＜7725＞ インタアクション　　707800 　63045.8　 322.47% 0.0962%
＜6173＞ アクアライン　　　　1503100 　25589.4　 310.89% 0.0305%
＜4427＞ EduLab　　　　1261400 　49193.6　 252.32% 0.1052%
＜8570＞ イオンFS　　　　　2577900 　520627.52　 224.11% -0.0836%
＜1476＞ iSJリート　　　　515896 　201598.891　 224.04% -0.0084%
＜4446＞ Link－UG　　　1330100 　138640.82　 219.07% 0.0798%
＜2564＞ GXSディビ　　　　99388 　63012.113　 214.27% -0.0088%
＜3624＞ アクセルマーク　　　1029900 　14150.54　 207.57% 0.074%
＜6366＞ 千代建　　　　　　　30523700 　7261425.06　 201.86% 0.0761%
＜7581＞ サイゼリヤ　　　　　2301200 　2489834　 189.82% -0.132%
＜5856＞ エルアイイエイチ　　28076900 　160751.18　 183.71% 0.423%
＜7999＞ MUTOH－HD　　20900 　52026.6　 179.55% 0.0026%
＜1433＞ ベステラ　　　　　　275400 　70799.68　 168.62% -0.0421%
＜7944＞ ローランド　　　　　256100 　253320.3　 165.68% 0.0616%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　103060 　33007.75　 157.07% 0.0095%
＜2918＞ わらべや　　　　　　598900 　396759.2　 151.04% -0.0699%
＜3192＞ 白鳩　　　　　　　　2416300 　271237.2　 142.02% 0.1577%
＜8267＞ イオン　　　　　　　18930500 　10776499.41　 128.59% -0.0747%
＜7242＞ カヤバ　　　　　　　237000 　354295.6　 126.93% 0.0578%
<1726> BRHD　　　　　　118600 　17718.46　 122.94% 0.0019%
<4432> ウイングアーク　　　248700 　239880.74　 115.5% -0.0007%
<283A> GXUSテク配　　　129026 　59359.276　 114.02% 0.011%
<4934> Pアンチエイジ　　　75400 　21408.92　 111.58% -0.0493%
<1436> グリーンエナシ　　　79000 　109502.4　 110.67% -0.0463%
<6027> 弁護士コム　　　　　240300 　242313.96　 110.22% -0.0479%
<5304> SECカーボン　　　63000 　65811.14　 109.71% 0.0527%
<2670> ABCマート　　　　1684400 　1649863.1　 100.52% 0.076%
<179A> GX超米H　　　　　568940 　48913.486　 100.51% -0.005%
<5817> JMACS　　　　　405300 　251787.26　 93.79% 0.0138%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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