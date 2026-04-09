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出来高変化率ランキング（13時台）～千代建、サイゼリヤなどがランクイン

2026年4月9日 14:24

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記事提供元：フィスコ

*14:24JST 出来高変化率ランキング（13時台）～千代建、サイゼリヤなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月9日　13:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 　275571 　109.15　 399.82% -0.0033%
＜7725＞ インタアクション　 　643800 　63045.8　 316.24% 0.1084%
＜6173＞ アクアライン　　　 　1223100 　25589.4　 295.60% 0.1068%
＜8570＞ イオンFS　　　　 　2412900 　520627.52　 216.48% -0.0869%
＜4446＞ Link－UG　　 　1252000 　138640.82　 212.21% 0.084%
＜3624＞ アクセルマーク　　 　905300 　14150.54　 191.96% 0.0493%
＜2564＞ GXSディビ　　　 　79256 　63012.113　 187.28% -0.0088%
＜6366＞ 千代建　　　　　　 　27051500 　7261425.06　 186.96% 0.0896%
＜7581＞ サイゼリヤ　　　　 　2215400 　2489834　 185.26% -0.132%
＜7999＞ MUTOH－HD　 　20900 　52026.6　 179.55% 0.0026%
＜1476＞ iSJリート　　　 　346362 　201598.891　 176.74% -0.0104%
＜5856＞ エルアイイエイチ　 　26263000 　160751.18　 175.10% 0.423%
＜1433＞ ベステラ　　　　　 　250300 　70799.68　 156.90% -0.0388%
＜1569＞ TPX－1倍　　　 　102670 　33007.75　 156.60% 0.0102%
＜7944＞ ローランド　　　　 　236500 　253320.3　 155.68% 0.0665%
＜2918＞ わらべや　　　　　 　530200 　396759.2　 135.84% -0.0727%
＜3192＞ 白鳩　　　　　　　 　2268300 　271237.2　 133.94% 0.1644%
＜1726＞ BRHD　　　　　 　115200 　17718.46　 119.35% 0.0019%
＜7242＞ カヤバ　　　　　　 　215200 　354295.6　 115.27% 0.0624%
＜283A＞ GXUSテク配　　 　129026 　59359.276　 114.02% 0.011%
<6027> 弁護士コム　　　　 　228700 　242313.96　 104.18% -0.0506%
<4934> Pアンチエイジ　　 　68900 　21408.92　 100.80% -0.0461%
<179A> GX超米H　　　　 　568930 　48913.486　 100.51% -0.0061%
<4432> ウイングアーク　　 　212000 　239880.74　 96.39% 0.0144%
<1436> グリーンエナシ　　 　69400 　109502.4　 95.78% -0.0416%
<5304> SECカーボン　　 　53600 　65811.14　 90.10% 0.048%
<2670> ABCマート　　　 　1524400 　1649863.1　 88.72% 0.0712%
<5817> JMACS　　　　 　384500 　251787.26　 87.68% 0.0145%
<5129> FIXER　　　　 　3101100 　556208.3　 77.31% 0.1818%
<518A> NF日CF50　　 　20011 　17557.054　 76.36% -0.002%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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