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出来高変化率ランキング（13時台）～千代建、サイゼリヤなどがランクイン
*14:24JST 出来高変化率ランキング（13時台）～千代建、サイゼリヤなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月9日 13:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2090＞ NZAM米7H 275571 109.15 399.82% -0.0033%
＜7725＞ インタアクション 643800 63045.8 316.24% 0.1084%
＜6173＞ アクアライン 1223100 25589.4 295.60% 0.1068%
＜8570＞ イオンFS 2412900 520627.52 216.48% -0.0869%
＜4446＞ Link－UG 1252000 138640.82 212.21% 0.084%
＜3624＞ アクセルマーク 905300 14150.54 191.96% 0.0493%
＜2564＞ GXSディビ 79256 63012.113 187.28% -0.0088%
＜6366＞ 千代建 27051500 7261425.06 186.96% 0.0896%
＜7581＞ サイゼリヤ 2215400 2489834 185.26% -0.132%
＜7999＞ MUTOH－HD 20900 52026.6 179.55% 0.0026%
＜1476＞ iSJリート 346362 201598.891 176.74% -0.0104%
＜5856＞ エルアイイエイチ 26263000 160751.18 175.10% 0.423%
＜1433＞ ベステラ 250300 70799.68 156.90% -0.0388%
＜1569＞ TPX－1倍 102670 33007.75 156.60% 0.0102%
＜7944＞ ローランド 236500 253320.3 155.68% 0.0665%
＜2918＞ わらべや 530200 396759.2 135.84% -0.0727%
＜3192＞ 白鳩 2268300 271237.2 133.94% 0.1644%
＜1726＞ BRHD 115200 17718.46 119.35% 0.0019%
＜7242＞ カヤバ 215200 354295.6 115.27% 0.0624%
＜283A＞ GXUSテク配 129026 59359.276 114.02% 0.011%
<6027> 弁護士コム 228700 242313.96 104.18% -0.0506%
<4934> Pアンチエイジ 68900 21408.92 100.80% -0.0461%
<179A> GX超米H 568930 48913.486 100.51% -0.0061%
<4432> ウイングアーク 212000 239880.74 96.39% 0.0144%
<1436> グリーンエナシ 69400 109502.4 95.78% -0.0416%
<5304> SECカーボン 53600 65811.14 90.10% 0.048%
<2670> ABCマート 1524400 1649863.1 88.72% 0.0712%
<5817> JMACS 384500 251787.26 87.68% 0.0145%
<5129> FIXER 3101100 556208.3 77.31% 0.1818%
<518A> NF日CF50 20011 17557.054 76.36% -0.002%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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