*12:56JST 日経平均は5日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約125円分押し下げ

9日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり71銘柄、値下がり152銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は反落。311.24円安の55997.18円（出来高概算10億99万株）で前場の取引を終えている。

前日8日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は1325.46ドル高の47909.92ドル、ナスダックは617.15ポイント高の22635.00で取引を終了した。停戦合意を好感した買いに、寄り付き後、大幅高。原油価格が高値から大幅反落したほか、長期金利も低下、さらに、ホルムズ海峡再開によるサプライチェーンひっ迫懸念の後退で半導体関連も回復し相場を支援し、終日買われた。

米株式市場の動向を横目に、9日の日経平均は108.56円安の56199.86円と5日ぶり反落して取引を開始した。朝方に一時プラス圏に浮上したが、買いは続かず再度マイナス圏に転落すると56000円付近で軟調もみ合い展開となった。米国とイランが停戦で合意したが、両国の主張の隔たりは大きいと見られ、最終的な和平に向かうかどうかは不透明とする見方も多く、WTI原油先物価格が90ドル台半ばで下げ止まっていることが重しとなった。また、日経平均は昨日までの4日続伸で3800円を超す上げとなったことから、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ＜5803＞、豊田通商＜8015＞、キオクシアHD＜285A＞、横河電＜6841＞、古河電＜5801＞、HOYA＜7741＞、SMC＜6273＞、スクリン＜7735＞、ニトリHD＜9843＞、KDDI＜9433＞、日揮HD＜1963＞、キーエンス＜6861＞、ネクソン＜3659＞、日東電＜6988＞などの銘柄が上昇した。

一方、アドバンテス＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞、リクルートHD＜6098＞、レーザーテク<6920>、イオン<8267>、塩野義<4507>、コナミG<9766>、住友鉱<5713>、バンナムHD<7832>、トヨタ<7203>、東京海上<8766>、トレンド<4704>、テルモ<4543>などの銘柄が下落した。

業種別では、保険業、空運業、証券・商品先物取引業などが下落した一方で、非鉄金属、海運業、ガラス・土石製品などが上昇した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約125円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、ディスコ＜6146＞、リクルートHD＜6098＞、レーザーテック<6920>、東エレク＜8035＞、塩野義薬<4507>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約45円押し上げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、豊田通商＜8015＞、横河電＜6841＞、住友電工<5802>、古河電工＜5801＞、スクリーンHD＜7735＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 55997.18(-311.24)

値上がり銘柄数 71(寄与度+204.19)

値下がり銘柄数 152(寄与度-515.43)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 68330 570 45.86

＜5803＞ フジクラ 5054 178 35.80

＜8015＞ 豊田通商 6578 104 10.46

＜6841＞ 横河電機 5686 253 8.48

<5802> 住友電気工業 10515 200 6.70

＜5801＞ 古河電気工業 44880 1940 6.50

＜7735＞ SCREEN 10260 235 6.30

<4062> イビデン 9880 86 5.77

＜7741＞ HOYA 29085 330 5.53

＜9843＞ ニトリHD 2501 66 5.53

＜6273＞ SMC 68240 1430 4.79

<6762> TDK 2209.5 9.5 4.78

＜1963＞ 日揮HD 2844.5 121 4.06

＜3659＞ ネクソン 2781 55 3.69

＜285A＞ キオクシアHD 27755 155 3.64

<7453> 良品計画 3691 52 3.49

＜6861＞ キーエンス 61550 1030 3.45

＜9433＞ KDDI 2718 7 2.82

＜6988＞ 日東電工 3214 12 2.01

<6301> 小松製作所 6834 58 1.94



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 24700 -520 -125.51

＜9984＞ ソフトバンクG 3696 -126 -101.37

＜6146＞ ディスコ 64690 -2760 -18.50

＜6098＞ リクルートHD 7165 -168 -16.90

<6920> レーザーテック 38850 -1090 -14.62

＜8035＞ 東エレク 42270 -140 -14.08

<4507> 塩野義製薬 3519 -87 -8.75

<8267> イオン 1877 -83.5 -8.40

<7203> トヨタ自動車 3335 -49 -8.21

<7832> バンナムHD 3974 -81 -8.15

<8766> 東京海上HD 7218 -152 -7.64

<5713> 住友金属鉱山 9927 -428 -7.17

<4543> テルモ 2188.5 -20.5 -5.50

<6981> 村田製作所 3938 -62 -4.99

<7974> 任天堂 8561 -146 -4.89

<9766> コナミG 19290 -145 -4.86

<4901> 富士フイルム 3158 -48 -4.83

<6758> ソニーG 3360 -28 -4.69

<4385> メルカリ 3775 -137 -4.59

<2802> 味の素 4710 -66 -4.42《CS》