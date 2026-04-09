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日経平均は5日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約125円分押し下げ

2026年4月9日 12:56

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記事提供元：フィスコ

*12:56JST 日経平均は5日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約125円分押し下げ
9日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり71銘柄、値下がり152銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は反落。311.24円安の55997.18円（出来高概算10億99万株）で前場の取引を終えている。

前日8日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は1325.46ドル高の47909.92ドル、ナスダックは617.15ポイント高の22635.00で取引を終了した。停戦合意を好感した買いに、寄り付き後、大幅高。原油価格が高値から大幅反落したほか、長期金利も低下、さらに、ホルムズ海峡再開によるサプライチェーンひっ迫懸念の後退で半導体関連も回復し相場を支援し、終日買われた。

米株式市場の動向を横目に、9日の日経平均は108.56円安の56199.86円と5日ぶり反落して取引を開始した。朝方に一時プラス圏に浮上したが、買いは続かず再度マイナス圏に転落すると56000円付近で軟調もみ合い展開となった。米国とイランが停戦で合意したが、両国の主張の隔たりは大きいと見られ、最終的な和平に向かうかどうかは不透明とする見方も多く、WTI原油先物価格が90ドル台半ばで下げ止まっていることが重しとなった。また、日経平均は昨日までの4日続伸で3800円を超す上げとなったことから、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ＜5803＞、豊田通商＜8015＞、キオクシアHD＜285A＞、横河電＜6841＞、古河電＜5801＞、HOYA＜7741＞、SMC＜6273＞、スクリン＜7735＞、ニトリHD＜9843＞、KDDI＜9433＞、日揮HD＜1963＞、キーエンス＜6861＞、ネクソン＜3659＞、日東電＜6988＞などの銘柄が上昇した。

一方、アドバンテス＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞、リクルートHD＜6098＞、レーザーテク<6920>、イオン<8267>、塩野義<4507>、コナミG<9766>、住友鉱<5713>、バンナムHD<7832>、トヨタ<7203>、東京海上<8766>、トレンド<4704>、テルモ<4543>などの銘柄が下落した。

業種別では、保険業、空運業、証券・商品先物取引業などが下落した一方で、非鉄金属、海運業、ガラス・土石製品などが上昇した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約125円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、ディスコ＜6146＞、リクルートHD＜6098＞、レーザーテック<6920>、東エレク＜8035＞、塩野義薬<4507>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約45円押し上げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、豊田通商＜8015＞、横河電＜6841＞、住友電工<5802>、古河電工＜5801＞、スクリーンHD＜7735＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　55997.18(-311.24)

値上がり銘柄数 71(寄与度+204.19)
値下がり銘柄数 152(寄与度-515.43)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 68330　 570　 45.86
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　5054　 178　 35.80
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6578　 104　 10.46
＜6841＞　横河電機　　　　　　　5686　 253　 8.48
<5802>　住友電気工業　　　　 10515　 200　 6.70
＜5801＞　古河電気工業　　　　 44880　 1940　 6.50
＜7735＞　SCREEN　　　　　10260　 235　 6.30
<4062>　イビデン　　　　　　　9880　 86　 5.77
＜7741＞　HOYA　　　　　　 29085　 330　 5.53
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 2501　 66　 5.53
＜6273＞　SMC　　　　　　　 68240　 1430　 4.79
<6762>　TDK　　　　　　　2209.5　 9.5　 4.78
＜1963＞　日揮HD　　　　　　　2844.5　 121　 4.06
＜3659＞　ネクソン　　　　　　　2781　 55　 3.69
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 27755　 155　 3.64
<7453>　良品計画　　　　　　　3691　 52　 3.49
＜6861＞　キーエンス　　　　　 61550　 1030　 3.45
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2718　 7　 2.82
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3214　 12　 2.01
<6301>　小松製作所　　　　　　6834　 58　 1.94


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 24700　 -520 -125.51
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 3696　 -126 -101.37
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 64690　 -2760　-18.50
＜6098＞　リクルートHD　　　　 7165　 -168　-16.90
<6920>　レーザーテック　　　 38850　 -1090　-14.62
＜8035＞　東エレク　　　　　　 42270　 -140　-14.08
<4507>　塩野義製薬　　　　　　3519　 -87　 -8.75
<8267>　イオン　　　　　　　　1877　 -83.5　 -8.40
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3335　 -49　 -8.21
<7832>　バンナムHD　　　　　 3974　 -81　 -8.15
<8766>　東京海上HD　　　　　 7218　 -152　 -7.64
<5713>　住友金属鉱山　　　　　9927　 -428　 -7.17
<4543>　テルモ　　　　　　　2188.5　 -20.5　 -5.50
<6981>　村田製作所　　　　　　3938　 -62　 -4.99
<7974>　任天堂　　　　　　　　8561　 -146　 -4.89
<9766>　コナミG　　　　　　　19290　 -145　 -4.86
<4901>　富士フイルム　　　　　3158　 -48　 -4.83
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3360　 -28　 -4.69
<4385>　メルカリ　　　　　　　3775　 -137　 -4.59
<2802>　味の素　　　　　　　　4710　 -66　 -4.42《CS》

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