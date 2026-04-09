*12:09JST CRI・ミドルウェア---動画ソリューション「CRI DietCoder Bridge」提供開始

CRI・ミドルウェア＜3698＞は8日、動画ソリューション「CRI DietCoder Bridge」の提供開始を発表した。この製品は動画データを劣化させず軽量化、ドライブレコーダーに組み込むことで従来比の最大10倍（※同社調べ）の録画時間の延長を実現する。また、人物や建物のディテールを鮮明に残す同社独自の圧縮手法を使用しており、AIの映像解析に適している。さらにSoC（System on a chip、特定用途向けに多く使用されるIC）への実装が可能で、データ入力から圧縮までの一連の処理を無駄なく実行、ソフトウェア調整も最小限となり複数機種での展開を円滑にする。

昨今、AIの需要急増により世界的に半導体メモリが不足している。これにより、半導体メモリを多用するドライブレコーダー、監視カメラ、ドローンなどの録画機器の価格は高騰傾向にある。また、運転中のリスク管理の観点から、より長時間録画が可能なドライブレコーダーが求められている。同社は製品の価格維持、録画時間の延長を両立したいドライブレコーダーメーカーのニーズを受け「CRI DietCoder Bridge」の開発に着手、このたび正式に提供を開始した。

今後の展望として、同社はドライブレコーダーメーカーとの共同研究を実施しさらなる利便性向上、市場開拓を進め、2030年までに「CRI DietCoder Bridge」で売り上げ累計10.00億円を目指す。《NH》