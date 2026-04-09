*11:24JST リソー教育グループ---26年2月期増収、全てのセグメントで売上高が伸長

リソー教育グループ＜4714＞は8日、2026年2月期連結決算を発表した。売上高が前期比2.5%増の342.40億円、営業利益が同7.8%減の27.04億円、経常利益が同7.0%減の27.32億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同7.3%減の16.15億円となった。

TOMAS（トーマス）（学習塾事業部門）について、完全1対1の進学個別指導による高品質な教育サービスを提供し、売上高は前期比1.0%増の178.55億円となった。当年度においては、TOMAS湘南台校（神奈川県）、TOMAS仙川校（東京都）、TOMAS新川崎校（神奈川県）、TOMAS鵜の木校（東京都）を新規開校、TOMAS国立校（東京都）、TOMAS門前仲町校（東京都）、TOMAS中野校（東京都）、TOMAS松戸校（千葉県）、TOMAS大泉学園校（東京都）をリニューアルした。

名門会（家庭教師派遣教育事業部門）について、100%プロ社会人講師による教育指導サービスの提供に加え、全国区へ事業展開を図っており、売上高は同4.6%増の51.60億円となった。当年度においては、MEDIC名門会京都駅前校（京都府）を新規開校、名門会星ヶ丘駅前校（愛知県）をリニューアルした。

伸芽会（幼児教育事業部門）について、名門幼稚園・名門小学校受験業界でトップクラスの合格実績を誇る既存事業「伸芽会」に加え、受験対応型の長時間英才託児事業「伸芽’Sクラブ（しんが～ずくらぶ）」の2つのブランドの充実を図り、売上高は同0.7%増の57.46億円となった。当年度においては、伸芽会こどもでぱーとたまプラーザ教室（神奈川県）、伸芽’Sクラブ託児こどもでぱーとたまプラーザ校（神奈川県）、伸芽’Sクラブ学童こどもでぱーとたまプラーザ校（神奈川県）、伸芽’Sクラブ学童こどもでぱーと中野校（東京都）、伸芽’Sクラブ託児吉祥寺校（東京都）を新規開校した。

スクールTOMAS（学校内個別指導事業部門）について、学校内個別指導塾「スクールTOMAS」の営業展開を推し進め、売上高は同8.9%増の37.44億円となった。

プラスワン教育（人格情操合宿教育事業部門）について、情操分野を育む多彩な体験学習サービスの提供を行い、売上高は同5.4%増の17.12億円となった。当年度においては、TOMAS体操スクール目黒校（東京都）をリニューアルした。

その他の事業の売上高は同17.2%増の0.20億円となった。

2027年2月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比4.1%増の356.40億円、営業利益が同6.3%増の28.75億円、経常利益が同2.5%増の28.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同5.2%増の17.00億円を見込んでいる。《KT》