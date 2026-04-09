*10:39JST シンクレイヤ：今年に入り株価堅調、PBR0.5倍台かつ配当利回り4.1％

シンクレイヤ＜1724＞の株価が堅調に推移しており、昨年末12月30日の693円から今年1月23日には752円まで上げ幅を広げた。足元の株価指標はPER9倍台、PBR0.5倍台、配当利回りは4.1％付近で推移しており、依然として割安感が残っている。同社はIRによる認知度向上を課題として意識するなか、PBRが1倍に是正されるだけでも株価は約2倍の1400円を超える水準も試算できそうだ。

一方、業績面では2月12日に2025年12月期決算を発表、売上高10,488百万円（前期比10.4％減）、営業利益351百万円（同46.2％減）で着地した。2月2日に当初計画からの下方修正を発表していたが、トータル・インテグレーション部門において、主要な資材の調達に時間を要する状況が継続しており、あわせて一部の工事案件において顧客側の計画変更に伴う工期調整が発生。これにより売上計上の一部が2025年度内に完了せず、複数案件で期ズレが生じた。また、機器インテグレーション部門における減収および棚卸資産評価損の計上も影響した。ただ、今期は売上高11,100百万円（前期比5.8％増）、営業利益500百万円（同42.2％増）を見込んでいる。期ズレとなったトータル・インテグレーション部門の各案件については、2026年にかけて順次具体化し、受注および売上計上が進む見通しとなる。そのほか、今期年間配当予想は30円（前期比2円増）の予定で、先に述べた通り配当利回りは4％を超えて高水準となっており、インカムゲインを享受しながらキャピタルゲインも狙える銘柄となろう。

同社は、放送・通信インフラの設計、施工、機器販売を主軸とする独立系の情報通信エンジニアリング企業である。事業セグメントは、トータル・インテグレーションと機器インテグレーションの２部門で構成され、トータル・インテグレーションはケーブルテレビ局や大手第一種電気通信事業者を対象に光ファイバー敷設や局舎内設備工事などのインフラ構築を担う。通信系のバックグラウンドで使われるような機器を扱っており、J:COMを含む全国の顧客に対してサービスを手掛けている。機器インテグレーションは放送受信用端末や通信端末の販売を行う。近年、光回線契約数は全国で4,104.8万件（前年約69万件増）と増加基調が続き、高速・高品質通信ニーズの高まりが同社の技術提供領域を押し上げている。独立系であることを生かし、海外メーカーと協業した最新規格機器の検証・導入から、国内エコシステムに即した製品開発、保守運用まで一貫した体制を持つ。顧客は地域密着の放送通信事業者が多く、技術者不足に悩む地方局を中心に、伴走型の支援体制は高い評価を得ている。光化投資の増加を背景に同社の存在感は高まっており、収益性の高い局舎内工事を武器に事業基盤を拡大している。

同社の強みは、第一に独立系かつメーカー兼商社としての多面的な機能にある。住友電工や古河電工、日立系・NEC系など大手が並ぶ中、特定メーカーに縛られず最適機器を選定できる柔軟性は競争力が高い。海外から最新技術を調達し、自社研究施設で検証したうえで顧客へ提供できる点は大きな差別化要因であり、経営会議に招かれるほど顧客と深い関係を構築している。第二に、放送・通信のエコシステムを深く理解した製品・サービス開発力である。放送端末は工事業者が扱いやすい構造にするなど、利用者だけでなく施工者の効率性まで設計に反映させている。通信領域ではWi-Fi規格の高速化や高難度技術の品質検証を強みとし、事業者が安心して導入できる環境を整える。第三に、法人・公共領域への横展開可能性である。元来、放送・通信事業者向けに蓄積した技術は、企業や自治体ネットワークにも応用可能で、光配線やLAN、更にはセンター設備構築まで対応範囲が広い。市場構造の変化を踏まえた事業領域拡大余地は大きく、中期成長ドライバーとして期待される。

市場環境としては、固定ブロードバンド回線業界について、株式会社ＭＭ総研がまとめた「ブロードバンド回線事業者の加入件数調査」（2025年３月末時点）によると、FTTH（光回線サービス）の契約数は4,104.8万件となり、前年同期比で約68.8万件増加している。安定した成長基調が続く一方で、高速・大容量通信への対応や地域に根ざした通信インフラの強化が求められている。また、ケーブルテレビ業界でも、地域インフラを担う通信基盤としての重要性が一層高まっている。災害対応や見守り、地域情報発信など、地域社会を支える新たな役割が求められる中、業界全体で高付加価値サービスへの転換が進展している。実際、同社でも高速通信需要が放送・通信事業者の投資を下支えしている。受注残は大型案件の完工で減少したが、端末販売はリードタイムが短く、案件は水面下で進行している状況である。

中計では、今期2026年12月期に売上高11,100百万円、営業利益500百万円を見込んでいる。既存技術と既存顧客の深耕、持続的な成長に向けた新領域の探索、組織・人事の改革やデジタル活用を基本方針としている。既存分野の深耕については、SYNC Labo活用による提供領域の拡大で、地域DXに対する課題にアプローチを行う。新領域の探索では、情報通信事業者のインフラや地域コンテンツを活かした地域DXサービスの構築を行う。その中で、無線高度活用領域、光ファイバー利活用領域、XR(AR・VR)領域等、既存事業との親和性と成長性を考慮して選択する。新領域は、中長期的には工事・機器販売のボラティリティを補完する収益源として期待される。また、局舎内工事は専門性が高く、同社が蓄積してきた検証力・技術力が競争優位として作用する。光回線は企業・自治体ネットワークにも導入が進んでおり、同社の技術資産は放送・通信事業者以外の法人・公共事業者にも応用可能である点は顧客拡大余地につながろう。M&Aによる非連続成長も将来的な選択肢として検討余地を示しつつ、基本方針に沿った戦略的な研究開発、投資も実施している。

同社は経営基盤強化と安定配当の継続を基本方針としており、2025年12月期の年間配当は28円を実施。今後も成長投資とのバランスを取りながら安定的な還元を実施する方針で、PBR1倍割れの改善に向けてIR強化や個人投資家層の拡大にも取り組む意向を示す。株主数が少ない点を課題として認識し、認知度向上施策も検討している。

そのほか、株主還元では自社株買いの動向も注視しておきたい。昨年11月開催の取締役会では、上限200,000株（1.5億円）とする自社株買い実施を決議しており、2026年10月23日までを取得期間としていた。自己株式の取得は2月12日をもって終了した。《YS》