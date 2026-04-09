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出来高変化率ランキング（10時台）～インタアクション、MUTOH－HDなどがランクイン
*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～インタアクション、MUTOH－HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月9日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2090＞ NZAM米7H 275567 109.15 399.82% -0.0035%
＜7725＞ インタアクション 447700 63045.8 289.15% 0.0888%
＜7999＞ MUTOH－HD 19800 52026.6 172.86% 0.0013%
＜8570＞ イオンFS 1548100 520627.52 162.66% -0.0827%
＜4446＞ Link－UG 673400 138640.82 136.54% 0.146%
＜5856＞ エルアイイエイチ 19301700 160751.18 134.61% 0.3461%
＜1569＞ TPX－1倍 82420 33007.75 129.06% 0.0049%
＜7581＞ サイゼリヤ 1294400 2489834 120.03% -0.1261%
＜283A＞ GXUSテク配 128968 59359.276 113.97% 0.0093%
＜1726＞ BRHD 108400 17718.46 111.88% 0.0019%
＜179A＞ GX超米H 558360 48913.486 98.26% -0.0061%
＜6366＞ 千代建 13150400 7261425.06 95.56% 0.0349%
＜7944＞ ローランド 142500 253320.3 93.21% 0.0468%
＜2918＞ わらべや 335400 396759.2 80.65% -0.0689%
＜6027＞ 弁護士コム 186900 242313.96 80.41% -0.0649%
＜1433＞ ベステラ 130400 70799.68 78.94% -0.0198%
＜1436＞ グリーンエナシ 56100 109502.4 72.2% -0.0356%
＜518A＞ NF日CF50 18046 17557.054 64.85% 0.0041%
＜7242＞ カヤバ 138700 354295.6 64.07% 0.0749%
＜1476＞ iSJリート 125181 201598.891 55.07% -0.0024%
<2670> ABCマート 1110400 1649863.1 53.34% 0.0794%
<4934> Pアンチエイジ 42800 21408.92 47.87% -0.0445%
<3192> 白鳩 1094400 271237.2 47.59% 0.1622%
<5817> JMACS 248800 251787.26 40.79% 0.022%
<9441> ベルパーク 11800 23404.36 36.72% 0.0314%
<155A> 情報戦略 37900 25103.46 36.61% -0.0216%
<2515> NF外REIT 21854 29907.808 36.55% 0.0031%
<1447> SAAFHD 757600 156836.68 31.52% -0.1835%
<7130> ヤマエGHD 63300 171478.3 28.89% 0.0032%
<6047> Gunosy 171800 78462.24 23.56% -0.0228%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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