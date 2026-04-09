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出来高変化率ランキング（10時台）～インタアクション、MUTOH－HDなどがランクイン

2026年4月9日 10:37

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記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～インタアクション、MUTOH－HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月9日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 275567 　109.15　 399.82% -0.0035%
＜7725＞ インタアクション　　447700 　63045.8　 289.15% 0.0888%
＜7999＞ MUTOH－HD　　19800 　52026.6　 172.86% 0.0013%
＜8570＞ イオンFS　　　　　1548100 　520627.52　 162.66% -0.0827%
＜4446＞ Link－UG　　　673400 　138640.82　 136.54% 0.146%
＜5856＞ エルアイイエイチ　　19301700 　160751.18　 134.61% 0.3461%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　82420 　33007.75　 129.06% 0.0049%
＜7581＞ サイゼリヤ　　　　　1294400 　2489834　 120.03% -0.1261%
＜283A＞ GXUSテク配　　　128968 　59359.276　 113.97% 0.0093%
＜1726＞ BRHD　　　　　　108400 　17718.46　 111.88% 0.0019%
＜179A＞ GX超米H　　　　　558360 　48913.486　 98.26% -0.0061%
＜6366＞ 千代建　　　　　　　13150400 　7261425.06　 95.56% 0.0349%
＜7944＞ ローランド　　　　　142500 　253320.3　 93.21% 0.0468%
＜2918＞ わらべや　　　　　　335400 　396759.2　 80.65% -0.0689%
＜6027＞ 弁護士コム　　　　　186900 　242313.96　 80.41% -0.0649%
＜1433＞ ベステラ　　　　　　130400 　70799.68　 78.94% -0.0198%
＜1436＞ グリーンエナシ　　　56100 　109502.4　 72.2% -0.0356%
＜518A＞ NF日CF50　　　18046 　17557.054　 64.85% 0.0041%
＜7242＞ カヤバ　　　　　　　138700 　354295.6　 64.07% 0.0749%
＜1476＞ iSJリート　　　　125181 　201598.891　 55.07% -0.0024%
<2670> ABCマート　　　　1110400 　1649863.1　 53.34% 0.0794%
<4934> Pアンチエイジ　　　42800 　21408.92　 47.87% -0.0445%
<3192> 白鳩　　　　　　　　1094400 　271237.2　 47.59% 0.1622%
<5817> JMACS　　　　　248800 　251787.26　 40.79% 0.022%
<9441> ベルパーク　　　　　11800 　23404.36　 36.72% 0.0314%
<155A> 情報戦略　　　　　　37900 　25103.46　 36.61% -0.0216%
<2515> NF外REIT　　　21854 　29907.808　 36.55% 0.0031%
<1447> SAAFHD　　　　757600 　156836.68　 31.52% -0.1835%
<7130> ヤマエGHD　　　　63300 　171478.3　 28.89% 0.0032%
<6047> Gunosy　　　　171800 　78462.24　 23.56% -0.0228%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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