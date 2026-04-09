*10:11JST ファーストアカウンティング株式会社×フィスコアナリスト山本泰三対談動画文字起こし（1）

ファーストアカウンティング＜5588＞

■冒頭の挨拶

▲フィスコ 高井

「皆様、こんにちは。フィスコマーケットレポーターの高井ひろえです。今回はファーストアカウンティング株式会社 森 啓太郎様にご登壇いただき、前半部分では企業説明、後半部分ではフィスコの情報配信部部長である山本さんからの質問にお答えいただきたいと思います。

■ファーストアカウンティング 森様

よろしくお願いいたします。

▲フィスコ 高井

森様は、ソフトバンク株式会社を経て、アカマイ・テクノロジーズ日本法人立ち上げに参画。営業本部長に就任し、2008年度営業成績は世界No.1などの実績を残しました。その後、AIを使うことで会計書類の自動データ化と自動仕訳が可能となれば、人手不足の解消に貢献すると共に、重要業務にリソースを割くことができると考え、2016年6月にファーストアカウンティングを設立。2023年9月に東証グロース市場に上場し、現在は経理AIエージェントを軸に、判断業務の自動化を通じてRobotaシリーズで企業の経理業務改革を推進しています。続いて、山本さんのご紹介です。

●フィスコ 山本

こんにちは。よろしくお願いします。

▲フィスコ 高井

山本さんは、大学時代からフィスコでインターンとして活動し、入社。その後、アナリストとなり、情報配信部部長を兼任しています。1年間で500社以上の企業取材・コメント執筆を実施するほか、機関投資家向けの運用助言も担当。ラジオNikkeiや日経CNBCの番組にレギュラー出演、ダイヤモンドZaiや日経マネー、週刊エコノミストなどマネー誌にも銘柄紹介特集記事を執筆するなど、多くのメディアに出演しています。

ファーストアカウンティング株式会社×フィスコアナリスト山本泰三対談動画文字起こし（2）に続く《MY》