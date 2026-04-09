*09:39JST トヨクモ--- FormBridge・kViewerのユーザーライセンスに新権限「編集者」追加

トヨクモ＜4058＞は8日、サイボウズ＜4776＞が提供する業務改善プラットフォーム「kintone」と連携して業務改善を進められる「FormBridge」および「kViewer」のユーザーライセンスにおいて、新たに限定的な操作権限を持つ「編集者」を追加したと発表した。これにより、従来の「オーナー」「管理者」に加え、3種類の権限体系となった。

新設された「編集者」は、リソースの新規作成に加え、自身が作成したリソースや共同編集者として招待されたリソースの閲覧・編集が可能であり、担当範囲内で共同編集者を招待することもできる。一方で、他者が作成した設定の編集や、ユーザーライセンス管理、「kintone」接続設定など環境全体に関わる操作は制限されている。

今回のリリースでは、特定のリソース(フォームやビューの設定)に対して個別に編集権限を付与できる「共同編集」機能も同時に実装された。複数人での運用時における誤操作リスクの低減が期待できるほか、チーム単位での安全な運用が可能となり、業務の効率化と生産性向上を実現する。さらに、ユーザーごとに固有アカウントでのログインが可能となり、不正利用防止などセキュリティ面も強化されるほか、複数人による同時利用により業務改善のスピード向上も期待される。《KT》