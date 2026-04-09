*09:28JST ＡＢＣマート、東エレク◆今日のフィスコ注目銘柄◆

ＡＢＣマート＜2670＞

2026年2月期の連結業績は、売上高が前期比1.7％増の3786億2400万円、営業利益は同1.2％増の632億8700万円だった。国内においては、店舗展開で、郊外のショッピングセンターを中心に、通期で33店舗の新規出店を行った。インバウンドは増加傾向にあり、免税売上は金額ベースで前期比1割以上の増加となった。27年2月期の連結業績は、売上高が前期比5.9％増の4008億円、営業利益は同3.7％増の656億円を計画。コンセンサスを若干上回る計画。



東エレク＜8035＞

前日のマドを空けての急伸で25日・75日線を上抜けており、3月25日につけた直近戻り高値41440円を突破し、2月25日の高値46600円が射程に入ってきている。一目均衡表では雲下限からの上昇で雲上限を捉えてきた。いったんは利食いが入りやすい水準であるが、遅行スパンの上方シグナル発生が近づいており、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。《CS》