ネクセラファーマ、イーライリリー提携で第2開発マイルストン達成

■NxWaveの有用性を実証、低分子創薬で成果

ネクセラファーマ<4565>(東証プライム)は4月9日8時30分、Eli Lilly and Companyとの糖尿病および代謝性疾患を対象とした研究開発・商業化提携において、2つ目の開発マイルストンを達成したと発表した。これに伴い同社はマイルストン収入を受領する見込みで、金額は契約により非開示としている。

同提携は2022年に開始し、同社のGタンパク質共役受容体(GPCR)に強みを持つ構造ベース創薬プラットフォームと、イーライリリー社の医薬品開発・商業化能力を組み合わせたものだ。今回の成果は、GPCR標的に対する低分子化合物の特定や受容体構造解析、結合部位の解明における同社のNxWave™プラットフォームの有用性を示したもので、今後の開発および商業化はイーライリリー社が担う。

同契約に基づき、同社は開発・販売の進展に応じて最大6億9400万米ドル(約1109億円)のマイルストンに加え、グローバル販売に応じた段階的ロイヤリティを受領する権利を有する。同件の2026年12月期連結業績への影響は、2月13日公表の業績予想に織り込み済みとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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