*08:53JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比645円高の57075円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル158.56円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、オリックス＜8411＞、武田薬品工業＜4502＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比645円高の57075円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は1325.46ドル高の47909.92ドル、ナスダックは617.15ポイント高の22635.00で取引を終了した。停戦合意を好感した買いに、寄り付き後、大幅高。原油価格が高値から大幅反落したほか、長期金利も低下、さらに、ホルムズ海峡再開によるサプライチェーンひっ迫懸念の後退で半導体関連も回復し相場を支援し、終日買われた。終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。

8日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円89銭まで下落後、158円79銭まで上昇し、158円57銭で引けた。米・イランの2週間停戦合意を受けた原油価格の下落に連れ長期金利が低下。ドル売りに拍車がかかった。その後、イスラエルによるレバノン攻撃を協定違反としイランがホルムズ海峡を閉鎖するとの報道に加え、米10年債入札の低調な結果や、連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（3月開催分）を受け米金利が下げ止まりドル売りも後退した。ユーロ・ドルは1.1722ドルまで上昇後、1.1644ドルまで反落し、1.1663ドルで引けた。

NY原油先物5月限は大幅安（NYMEX原油5月限終値：94.41 ↓18.54）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－18.54ドル（－16.41％）の94.41ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 16.14 2559 281 12.3

4

5020 (JXHLY) ENEOS 20.58 1632 168 11.4

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4887 182 3.8

7

9104 (MSLOY) 川崎汽船 17.00 2696 83.5 3.2

0

5802 (SMTOY) 住友電気工業 66.87 10603 288 2.7

9

「ADR下落率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4757 -198 -4.0

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7135 -198 -2.7

0

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.01 19980 -490 -2.3

9

5401 (NPSCY) 日本製鉄 3.74 593 -7 -1.1

7



■そのたADR（8日）

7203 (TM.N) アイシン精機 16.14 1.89 2559 28

1

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.88 0.32 5454 9

4

8035 (TOELY) 住友商事 39.84 1.70 6317 6

4

6758 (SONY.N) TDK 14.09 0.93 2234 3

4

9432 (NTTYY) KDDI 17.15 0.29 2719

8

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.10 0.08 983 1

0

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.46 1.52 4988 7

3

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.04 0.80 3818 -

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.17 4887 18

2

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.77 0.04 6587 11

7

8001 (ITOCY) 丸紅 390.46 18.99 6191 7

2

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.81 0.56 6985 3

9

8031 (MITSY) 東京エレク 135.10 13.00 42843 43

3

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7135 -19

8

4568 (DSNKY) 第一三共 18.11 -0.08 2872 39.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 8.46 0.30 2683 3

3

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.31 0.52 1055 -1042.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 33.70 2.30 1781 1

1

7267 (HMC.N) スズキ 46.98 3.32 1862

9

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.26 0.22 6108 2

7

6902 (DNZOY) ファナック 18.80 1.51 5962 3

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 28.15 0.65 8927 4

4

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.90 0.36 2680

6

8411 (MFG.N) オリックス 31.37 1.51 4974 7

7

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.90 0.53 20454 8

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.66 0.37 5917 12

8

7741 (HOCPY) キヤノン 28.60 0.35 4535 2

5

6503 (MIELY) 三菱電機 71.54 4.30 5672 5

3

6981 (MRAAY) 日東電工 20.36 0.87 3228 2

6

7751 (CAJPY) 任天堂 13.66 -0.12 8664 -4

3

6273 (SMCAY) SMC 21.11 1.46 66944 13

4

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.57 0.28 362 -1.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 43.00 3.10 68181 73

1

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.96 0.02 2213 14.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.64 0.39 5493 5

7

6702 (FJTSY) 富士通 21.64 0.89 3431 -3

8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.01 14.41 19980 -49

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.97 0.45 3479 1

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.01 -1.02 1904 -

1

8002 (MARUY) 三井物産 815.06 12.93 6462 10

1

6723 (RNECY) ルネサス 8.24 1.04 2613

2

6954 (FANUY) 京セラ 16.58 0.84 2629 24.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 19.51 0.99 1547 13.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 30.32 2.28 4808 3

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 43.28 2.84 6862 8

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.17 0.29 3225 1

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.51 0.18 2226 3

8

6857 (ATEYY) シスメックス 9.14 0.24 1449 -

2

4543 (TRUMY) テルモ 13.99 0.04 2218

9

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.90 0.11 1570 6.

5

（時価総額上位50位、1ドル158.56円換

算）《AN》