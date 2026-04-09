ベステラ、大幅増収・営業増益見通し、大型案件進行と解体需要拡大で収益拡大加速

ベステラ<1433>(東証プライム)は、製鉄所・発電所・ガスホルダー・石油精製設備など鋼構造プラント設備の解体工事に特化したオンリーワン企業である。解体工事会社としては類のない特許工法・知的財産を強みとして脱炭素解体ソリューションを推進している。なお、同社が施工中の設備解体工事現場(神奈川県川崎市)において4月7日に発生した事故に関して、4月8日付で「お詫び」をリリースした。27年1月期は大幅営業・経常増益予想としている。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は地合い悪化も影響して2月の高値圏から反落したが、調整一巡して反発の動きを強めている。戻りを試す展開を期待したい。

■鋼構造プラント設備解体のオンリーワン企業

製鉄所・発電所・ガスホルダー・石油精製設備など鋼構造プラント設備の解体工事に特化したオンリーワン企業である。製鉄・電力・ガス・石油・石油化学業界(製鉄所・発電所・石油精製・石油化学設備など)向けを主力とするプラント解体工事、および特定化学物質・アスベスト・ダイオキシン・土壌汚染などの環境関連対策工事を展開している。主要顧客はJFEグループ、日本製鉄グループ、東京エネシス、IHIグループなどとなっている。

M&Aとしては21年12月に、アスベスト対策やダイオキシン対策など環境汚染対策工事に関して特殊な工事技術を保有する矢澤を子会社化した。23年8月に、水島コンビナートを抱える岡山県倉敷市を拠点に石油精製装置や化学装置など各種プラントの建設・メンテナンス・躯体工事を行うオダコーポレーション、およびオダコーポレーションの100%子会社でマンションや商業ビルの大規模修繕を行うTOKENを子会社化した。25年4月に同社の筆頭株主であるTERRA・ESHINO社(以下、テラエシノ、同社創業家の資産管理会社)を子会社化し、25年6月に吸収合併した。

一方で、プラント解体事業にリソースを集中するため、連結子会社のヒロ・エンジニアリングおよび3Dビジュアルの株式を25年12月に大浦工測(東京都北区)へ譲渡した。

25年1月期のセグメント別業績(全社費用等調整前)は、プラント解体事業(同社単体)の売上高が90億38百万円で営業利益が5億77百万円、その他事業(グループ会社)の売上高が19億32百万円で営業利益が1億40百万円の損失(24年1月期は53百万円)だった。

完成工事高の業界別構成比は電力が28%、製鉄が23%、石油・石化が35%、ガスが2%、3Dが1%、環境が4%、その他が7%で、完成工事高に占める元請案件は39億14百万円、元請比率は37%だった。受注高は107億05百万円、期末受注残高は71億97百万円だった。受注残高の業界別構成比は電力が17%、製鉄が51%、石油・石化が26%、ガスが1%、環境が2%、その他が3%である。

■優良な顧客基盤や特許工法・知的財産の保有が強み

大手企業のエンジニアリング子会社を中心とした優良な顧客基盤、豊富な工事実績に基づく効率的な解体マネジメント、解体工事会社としては類のない特許工法・知的財産の保有を強みとしている。技術関連では、球形ガスホルダー解体「リンゴ皮むき工法」や火力発電所等の「ボイラ解体方法」の特許を取得し、遠隔操作による溶断ロボット「りんご☆スター」も開発している。さらに風力発電設備解体需要に応えるため、他社に先駆けて「マトリョーシカ式工法」「タワークレーン工法」「転倒工法」の特許工法を開発している。

24年7月には海外プラントの解体ビジネス展開に向けて、DENZAIと戦略的パートナーシップ提携契約締結について合意した。25年3月にはJ&T環境(株主はJFEエンジニアリング64%、JERA36%)と、廃棄物適正処理および再資源化推進に関する業務提携契約を締結した。25年7月には業務提携先である三谷産業<8285」と共同で、球体ガスホルダーに用いる表面処理装置および表面処理方法に関する特許を出願した。25年12月には海外プラントへの解体ビジネス展開について、光洋機械産業(大阪市)と戦略的パートナーシップ提携契約締結について基本合意した。

26年3月にはHEROZ<4382>と共同で、プラント解体事業において革新的なAI技術の高度活用を図る共同プロジェクトを開始すると発表した。

■「中期経営計画2030」

市場環境は良好である。脱炭素化に向けた2050年カーボンニュートラル宣言の国策なども背景として、1960年代の高度成長期以降に建設された老朽化プラントの解体工事の増加が予想され、同社ではプラント解体市場規模(電力、製鉄、石油・石油化学、風力など)を年間7000億円～1兆円と想定している。

25年9月公表の新中期経営計画「Leading the Future 中期経営計画2030」では、量的拡大と質的充実を同時に追求し、解体業界のリーディングカンパニーの基盤を確立することを基本方針として、目標数値・KPIは31年1月期の売上高300億円、営業利益33億円、営業利益率11.0%、1株当たり純利益(EPS)238円、ROE(自己資本利益率)20.0%以上、工事監督員数205人(26年1月期見込み92人)としている。

重点施策として、質の追求では脱炭素解体？の工法開発とAI活用による競争力の強化や業界をリードする技術ブランドの確立、量の追求ではプラント集積地域への拠点拡大や営業戦略・体制整備など持続的成長基盤構築によって成長加速を推進する。また将来への布石として海外市場探索(シンガポール、韓国など)と将来展開への基盤整備を推進する。

株主還元については累進配当を継続的に実施することを基本方針(25年1月期より適用)としている。配当性向40%および株主資本を基準とするDOE(株主資本配当率)3.5%以上を目安に累進的に配当する。

サステナビリティ経営に関しては21年12月にサステナビリティ基本方針を制定し、サステナビリティ委員会を設置した。24年4月には定年後再雇用制度を見直して整備した。定年後の役職・職務・等級が定年前と変わらない場合、定年前の給与を100%維持することとした。24年7月にはCO2削減に貢献する取り組みの一つとして、東京本社を含む全事業所で使用する電力の全量について、トラッキング付き非化石証書が付帯された実質再生エネルギー由来の電力に順次切り替えを開始した。

なお、22年4月に実施された東京証券取引所の市場再編ではプライム市場を選択し、重点施策の着実な遂行によって業績目標の達成に取り組むなどプライム市場上場維持基準適合を目指してきた。そして26年1月31日時点でプライム市場の上場維持基準にすべて適合した。

また26年4月23日に開催予定の第53期定時株主総会における承認を条件として、26年5月15日付で資本準備金の一部を減少させ、同額をその他資本剰余金に振り替える。ただし純資産の部における勘定科目振替処理であり、純資産の額に変動はない。

■27年1月期大幅営業・経常増益予想

27年1月期の連結業績予想は売上高が前期比16.7%増の130億円、営業利益が34.9%増の10億円、経常利益が33.6%増の10億20百万円、親会社株主帰属当期純利益が4.5%減の7億円としている。配当予想は前期と同額の40円(第2四半期末15円、期末25円)としている。予想配当性向は50.6%となる。

親会社株主帰属当期純利益については政策保有株式の売却益を見込まず減益だが、大型工事が牽引して大幅増収、大幅営業・経常増益予想としている。なお前期受注した長期大型案件を下期より着工するため下期偏重の見込みとしている。四半期別の計画は第1四半期が売上高29億26百万円で営業利益2億40百万円、第2四半期が売上高27億80百万円で営業利益1億59百万円、第3四半期が売上高33億56百万円で営業利益2億73百万円、第4四半期が売上高39億36百万円で営業利益3億24百万円としている。老朽化プラント解体工事の増加で中期的に市場環境は良好であり、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株主優待は毎年1月末対象

株主優待制度(詳細は会社HP参照)は毎年1月31日時点で5単元(500株)以上保有株主を対象として、保有株式数に応じてベステラ・プレミアム優待倶楽部で商品に交換可能な優待ポイントを贈呈する。

■株価は反発の動き

株価は地合い悪化も影響して2月の高値圏から反落したが、調整一巡して反発の動きを強めている。戻りを試す展開を期待したい。4月8日の終値は1210円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS79円00銭で算出)は約15倍、今期予想配当利回り(会社予想の40円で算出)は約3.3%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS609円14銭で算出)は約2.0倍、そして時価総額は約112億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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