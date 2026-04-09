abc、ウインテストと業務委託契約、株主優待にWeb3トークン活用

■制度設計から運用まで一括支援、株主との新たな接点創出へ

abc<8783>(東証スタンダード)は4月8日、ウインテスト<6721>(東証スタンダード)の株主優待制度における「GYAN BLUE($NYAN)」活用に関する業務委託契約を締結したと発表した。株主還元の充実と新たな接点創出を目的に、同トークンを活用した優待施策の制度設計や配布方法の構築、運用支援を担う。

同社はこれまで、Web3領域の知見を活かし、自社株主優待においてNFT発行・配布や株主連携設計、運用体制構築を一貫して実施してきた。ウインテスト社とは、2024年のAIデータセンター事業における品質管理向上を目的とした提携や、2025年の新株予約権引受による資金支援など、継続的な協業関係を築いている。

同契約に基づき、同社は株主優待スキーム設計、配布フロー整備、運用支援、株主向けコミュニケーション支援などを行う。「GYAN BLUE($NYAN)」はブロックチェーン基盤のデジタル資産で、NFT連携などを通じコミュニティ形成や価値流通の促進を狙う。優待内容や配布条件などの詳細は今後、ウインテスト社で決定される見通しである。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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