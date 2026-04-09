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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米GDP確定値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米GDP確定値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
11:00 東京オフィス空室率(3月) 2.2％
14:00 消費者態度指数(3月) 38 40
15:00 工作機械受注(3月) 24.2％
ソフトテックスが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1940円)
＜海外＞
15:00 独・鉱工業生産指数(2月) 0.6％ -0.5％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.53％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.67％
21:30 米・GDP確定値(10-12月) 0.7％ 0.7％
21:30 米・個人所得(2月) 0.3％ 0.4％
21:30 米・個人消費支出(2月) 0.5％ 0.4％
21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(2月) 2.9％ 3.1％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.2万件
23:00 米・卸売在庫(2月) -0.5％
中・資金調達総額(3月、15日までに) 15兆1490億元 9兆6000億元
中・マネーサプライ(3月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに) 9兆1100億元 5兆6100億元
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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