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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米GDP確定値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

2026年4月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米GDP確定値、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
11:00　東京オフィス空室率(3月)　　2.2％
14:00　消費者態度指数(3月)　38　40
15:00　工作機械受注(3月)　　24.2％


ソフトテックスが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1940円)


＜海外＞
15:00　独・鉱工業生産指数(2月)　0.6％　-0.5％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.53％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.67％
21:30　米・GDP確定値(10-12月)　0.7％　0.7％
21:30　米・個人所得(2月)　0.3％　0.4％
21:30　米・個人消費支出(2月)　0.5％　0.4％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(2月)　2.9％　3.1％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.2万件
23:00　米・卸売在庫(2月)　　-0.5％


中・資金調達総額(3月、15日までに)　15兆1490億元　9兆6000億元

中・マネーサプライ(3月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに)　9兆1100億元　5兆6100億元


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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