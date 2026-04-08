*18:30JST 8日の中国本土市場概況：上海総合は大幅続伸、米イランの停戦合意でハイテク関連に買い

8日の中国本土市場は大幅続伸。主要指標の上海総合指数が前日比104.83ポイント（2.69％）高の3995.00ポイントで引けた。

米国とイランが2週間の停戦で合意したとの報道を背景に投資家心理が改善した。地政学リスクの後退が意識され、半導体や人工知能（AI）関連など成長分野への資金流入が続き、指数は大幅続伸で取引を終えた。一方で、エネルギー関連株は大幅安と軟調に推移し、指数の足かせとなった。米国とイランの2週間停戦の合意で原油供給の懸念が後退しているもようだ。

上海総合指数の構成銘柄では、ハイテク・AI関連や電子部品などの成長株が買われた。北斗星通信息技術（002151/SH）が5.45%高、蘇州哈曼自動化技術（688022/SH）が10.66％高、広州方邦電子（688020/SH）が10.5％高などと急伸したほか、杭州鋼鉄（600126/SH）が10.1％高、華遠地産（600743/SH）が10.1％高も上昇した。米イラン停戦の合意で投資家心理の改善を背景に、半導体や人工知能関連など値動きの良い分野へ資金が流入し、相場全体の上昇をけん引した。

半面、エネルギー・資源関連株に売りが集中した。中曼石油（603619/SH）が10.0％安、広匯能源（600256/SH）が9.6％安、蘇利股フン（603585/SH）が8.9％安、洲際油気（600759/SH）が8.2％安、内蒙古君正化工（601216/SH）が8.0％安、中国石炭能源（601898/SH）が5.8％安などと下落した。米国とイランの停戦合意を受けて原油関連の需給懸念が後退し、資源株から資金が流出したほか、指数上昇局面で成長分野へ資金がシフトしたことも重荷となった。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が2.01ポイント（0.76％）高の265.59ポイント、深センB株指数が11.68ポイント（0.98％）高の1199.68ポイントで終了した。《AK》