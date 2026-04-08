*17:47JST プリモグローバルホールディングス---台湾「K.UNO台中漢神店」4月10日開業

プリモグローバルホールディングス＜367A＞は27日、ケイ・ウノとの共同出資会社であるKuno Primo Co.,Ltd.を通じ、、台湾4店舗目となる「K.UNO台中漢神店」を2026年4月10日にオープンすると発表した。

出店先は台中市の大型複合商業施設「漢神台中インターコンチネンタル」で、500を超える台湾および海外ブランドが集積する新たなランドマークとして注目されている。

台中市は台湾第2位の人口規模を有し、近年も人口増加が続く成長都市であり、若年層やファミリー層を中心に高い購買力が見込まれるエリアである。ケイ・ウノにとって台中市への出店は初となり、同地域におけるファッション・ブライダル需要の取り込みを図る。

店舗は「幸せのジュエリーを作る妖精が棲むお店」というコンセプトのもと、アール・ヌーヴォー調の柔らかな曲線を取り入れた空間設計を採用する。商品面では、年間4万種類以上のデザインを生み出すオーダーメイドジュエリーを主軸に、婚約指輪や結婚指輪、ファッションジュエリー、時計などを展開する。

同社は台湾市場において継続的な新規顧客の開拓を進めるとともに、ブランドのクラフトマンシップを伝えるとしている。《AK》