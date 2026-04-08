ホクト、舟形マッシュルームを子会社化、需要拡大背景に生産体制強化

■国内需要拡大を追い風に商品ラインナップを拡充

ホクト<1379>(東証プライム)は4月8日、有限会社舟形マッシュルームの株式を取得し子会社化すると発表した。取締役会で決議し、株式譲渡契約を締結した。取得株式数は415株で、議決権所有割合は100.0%となる。取得価額は非開示。株式譲渡実行は4月30日を予定している。

同社グループはきのこの研究・生産・販売を軸に事業を展開し、商品ラインナップ拡充を進めてきた。近年の国内マッシュルーム需要の高まりを背景に、業界三番手で強固な生産技術を持つ舟形マッシュルームを傘下に収める判断に至った。対象会社は山形県舟形町に本社を置き、マッシュルームの生産販売や加工品製造、レストラン経営を手掛ける。

今後は同社の営業力を活用した販売拡大や、グループのスケールメリットを生かした購買・調達を進めることで、双方の業績伸長を図る方針である。なお、同件による2027年3月期の連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

