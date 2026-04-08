*15:40JST 新興市場銘柄ダイジェスト:ACSLが大幅に続伸、ヘリオスが大幅に5日ぶり反発

＜9253＞ スローガン 798 -24

大幅に4日ぶり反落。27年2月期の営業利益予想を前期比8.1％増の3.02億円と発表している。不採算サービスを終了させ、有望な領域へ経営資源を集中させて利益率向上などを目指す。同時に発表した26年2月期の営業利益は125.1％増の2.80億円。効率的な予算執行や経費抑制の結果、会社計画（2.51億円）を上回って着地した。決算は堅調な内容だったが、材料出尽くし感から売り優勢となっているようだ。

＜6182＞ メタリアル 506 +28

大幅に反発。26年2月期の営業利益予想を従来の1.30億円から2.14億円（前期実績1.17億円）に上方修正している。連結子会社の売上計画未達などで売上高予想は45.00億円から44.87億円（同40.84億円）に下方修正したものの、構造改革に伴う販管費削減や不採算商品・部門の整理が進展してAI事業及びHT事業の利益が改善したほか、メタバース事業での赤字幅が縮小したことから利益は上振れる見通しとなった。

＜9560＞ プログリット 815 +34

大幅に続伸。英語コーチングサービスを展開するスタディーハッカー（東京都千代田区）の株式をベネッセコーポレーション（岡山市）から取得し、子会社化すると発表している。取得価額は0.09億円、異動後の議決権所有割合は100％。譲渡実行日は4月28日。英語コーチングで約260人という国内最大規模の専門家による指導体制を実現するほか、グループの学習データとAI・テクノロジー基盤を掛け合わせ、学習メソッドなどの向上を図る。

＜6232＞ ACSL 1636 +162

大幅に続伸。防衛省が実施した入札で、小型空撮機体に関する大型案件2件を受注したと発表している。受注金額は、それぞれ約3.5億円（納期予定26年12月）と約0.7億円（同27年12月）。ACSLは3月23日にも約10億円の小型空撮機体の案件を受注したと開示していた。同社は防衛・安全保障分野への貢献を重点戦略として掲げており、今後も防衛省を含めた日本の政府調達に注力する取り組みを進めていくとしている。

＜4593＞ ヘリオス 382 +38

大幅に5日ぶり反発。韓国で医薬品・化粧品卸売などを手掛けるJENECELL社が同国やワールドワイドに提供する化粧品の原材料となる培養上清を供給する契約を同社と締結したと発表している。対象製品はヒト（同種）骨髄由来体性幹細胞培養上清（HLSI071）で、初回発注分として1.44億円相当の製品を受注し、7月以降に順次製品を出荷する。今後の継続的な受注についても、出荷量・出荷時期などをJENECELL社と合意しているという。

＜6522＞ アスタリスク 1075 +17

大幅に続伸。一般的なWebブラウザから業務用ハードウェアを制御できる新技術を開発したと発表している。WebSocket通信技術を活用し、ChromeやSafariなどの標準ブラウザから外付けの業務機器を操作できる仕組みで、特許出願済みという。今後、アスタリスクの機器製品に順次搭載していくほか、業務機器制御の共通基盤として機器メーカーやソリューション企業へのライセンス提供も進めていく予定。《AT》