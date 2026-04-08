*15:35JST インフロニア・ホールディングス：脱請負による収益拡大で独自の進化を遂げる、配当利回り4％水準 インフロニア・ホールディ

インフロニア・ホールディングス＜5076＞は、前田建設工業、前田道路、および前田製作所の経営統合によって誕生した持株会社である。同社は、インフラの企画提案から施工、運営・維持管理、再投資に至るまでのライフサイクル全体をマネジメントする「総合インフラサービス企業」として、業界内で唯一無二のポジションを確立している。事業セグメントは、集合住宅や工場・物流施設を手掛ける建築事業、橋梁やトンネルを中心とした土木事業、舗装工事やアスファルト合材の製造・販売を行う舗装事業、建設機械の販売・レンタルを担う機械事業、そして再生可能エネルギーやコンセッション事業を推進するインフラ運営事業の5つから構成されている。2024年1月には日本風力開発を、2025年9月には三井住友建設を連結子会社化し、さらなる事業領域の拡大と競争力の最大化を図っている。同社は、外的要因に左右されずに持続的な成長を実現するビジネスモデルの確立に取り組んでおり、足元の業績は過去最高を更新するなど、極めてプラスの傾向にある。

同社の強みは、第一に、従来の建設会社の枠を超えた「脱請負」ビジネスモデルを確立している点である。インフラの上流から下流までをワンストップでマネジメントし、ライフサイクルコストを考慮したエンジニアリング力を発揮できることが、ゼネコンや商社に対する大きな優位性となっている。第二に、特定のセグメントにおける圧倒的な技術力とシェアが挙げられる。特に建築セグメントでは、前田建設と三井住友建設の統合により、超高層住宅分野において卓越した技術力と顧客パイプラインを有しており、プレキャスト化技術などによる高品質な施工を可能にしている。第三に、インフラ運営事業における先駆者としての実績とノウハウである。官民連携案件において国内初案件に数多く挑戦してきた実績に加え、再生可能エネルギー分野、特に陸上風力発電において国内トップクラスの開発実績と維持管理ノウハウを保有している。

直近の業績である2026年3月期第3四半期は、売上高768,634百万円（前年同期比27.2％増）、事業利益66,337百万円（同109.3％増）の大幅な増収増益で着地した。この好業績の背景には、三井住友建設の連結子会社化に伴う収益の加算に加え、建築・土木セグメントにおける大型案件の進捗や設計変更の獲得、さらには舗装セグメントでの適切な価格転嫁の浸透がある。通期の業績見通しについても、売上高1,130,000百万円（同33.3%増）、事業利益77,300百万円（同59.3％増）と、HD設立以来の過去最高益を更新する計画であり、第3四半期時点での進捗は極めて順調である。市場環境に目を向けると、公共投資はインフラ老朽化対策や国土強靭化により底堅く、民間設備投資も省力化対応等を背景に持ち直しの動きが続いており、同社にとって追い風が吹いている。

今後の成長見通しについては、中期経営計画「INFRONEER Medium-term Vision 2027」において、2027年度に事業利益1,000億円、2030年度には1,300億円を目指している。三井住友建設との統合を通じて、従来計画よりも3年前倒しで事業利益1,000億円の達成を目指す。成長の柱となるのは、三井住友建設との統合によるシナジーの最大化と、インフラ運営事業のさらなる拡大である。特に「ウォーターPPP」やアリーナ・スタジアム事業といった官民連携市場の拡大、さらには系統用蓄電池や風力発電といった再生可能エネルギー分野への積極的な投資が成長ドライバーとして期待される。また、アクセンチュアとの合弁会社を活用したDXによる事業変革や、海外市場、特にアジア圏での請負・脱請負案件の積み上げも、長期的な成長を支える強力なエンジンとなる見込みである。

3月9日には、三井住友建設が三井住建道路のTOBを実施して完全子会社化することを発表した。公共工事の受注体制強化、事業規模拡大による建設資材調達コスト低減及び人手不足の解消などが狙いとなっている。

株主還元については、中期経営計画において配当性向40％以上、下限配当として1株当たり60円を掲げており、安定かつ成長に連動した還元を志向している。2026年3月期の年間配当金は、当期利益の増加予想を受けて期首計画の85円から92円へと増配される計画で、配当利回りは4％水準で推移している。

総じて、インフロニア・ホールディングスは建設から運営までを一気通貫で手掛ける独自のビジネスモデルにより、高収益かつ安定的な収益基盤の構築を盤石なものにしている。過去最高の業績を背景とした積極的な成長投資と充実した株主還元の両立は、投資家にとって極めて魅力的な側面であり、総合インフラサービス企業として同社が切り拓く新たな成長ステージと今後の動向に、引き続き注目・期待していきたい。《YS》