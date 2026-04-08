ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～岡本硝子、エルアイイエイチなどがランクイン

2026年4月8日 14:40

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:40JST 出来高変化率ランキング（14時台）～岡本硝子、エルアイイエイチなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月8日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2236＞ GXUS配貴　　　 257510 　10584.035　 343.26% 0.0029%
＜2094＞ REITインバ　　　92314 　4881.196　 336.27% -0.0272%
＜5856＞ エルアイイエイチ　　18968200 　49907.28　 282.96% 0.2727%
＜1348＞ MXSトピクス　　　926589 　343755.179　 271.14% 0.0331%
＜178A＞ GX革新優　　　　　170468 　19378.202　 266.83% 0.0373%
＜283A＞ GXUSテク配　　　173408 　27672.33　 242.58% 0.0226%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　62475 　45087.965　 239.51% 0.0127%
＜4422＞ VALUENEX　　1267200 　128106.86　 237.6% 0.2024%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　　35288 　50752.527　 225.06% 0.0234%
＜224A＞ GXウラニウム　　　128749 　33934.532　 223.58% 0.0493%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　253374 　229395.883　 218.92% 0.0333%
＜1496＞ IG社債H　　　　　105753 　42099.873　 215.86% 0.0111%
＜206A＞ PRISMBio　　4140000 　104205.34　 215.47% 0.0423%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　6047300 　1711415.5　 214.99% 0.0679%
＜1619＞ NF建設資　　　　　3403 　25146.41　 213.23% 0.0499%
＜1305＞ iFTPX年1　　　610250 　780136.188　 210.67% 0.0337%
＜3856＞ Abalance　　1619300 　136862　 191.72% -0.0523%
＜223A＞ GXAIビック　　　126507 　30690.792　 175.85% 0.0472%
＜1478＞ iS高配当　　　　　123044 　137739.688　 174.88% 0.0252%
＜235A＞ GX高配30　　　　200625 　56552.051　 171.3% 0.013%
<8289> OlympicG　　2406400 　595807.24　 158.49% 0.2945%
<1474> OneJP400　　3206 　21471.31　 158.27% 0.0288%
<1688> 穀物ETF　　　　　215210 　36262.565　 156.27% -0.0261%
<2510> NF国内債　　　　　276230 　53443.468　 152.91% 0.0024%
<2247> iF500H無　　　81921 　60694.474　 150.29% 0.0212%
<6345> アイチコーポ　　　　343500 　129367.64　 146.29% 0.0499%
<3902> MDV　　　　　　　55600 　29625.44　 140.94% 0.0011%
<6496> 中北製　　　　　　　128000 　195419　 139.44% -0.0764%
<1494> One高配　　　　　6267 　100497.918　 138.21% 0.023%
<1879> 新日建　　　　　　　629400 　353853.38　 137.72% 0.0025%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事