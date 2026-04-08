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出来高変化率ランキング（14時台）～岡本硝子、エルアイイエイチなどがランクイン
*14:40JST 出来高変化率ランキング（14時台）～岡本硝子、エルアイイエイチなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月8日 14:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2236＞ GXUS配貴 257510 10584.035 343.26% 0.0029%
＜2094＞ REITインバ 92314 4881.196 336.27% -0.0272%
＜5856＞ エルアイイエイチ 18968200 49907.28 282.96% 0.2727%
＜1348＞ MXSトピクス 926589 343755.179 271.14% 0.0331%
＜178A＞ GX革新優 170468 19378.202 266.83% 0.0373%
＜283A＞ GXUSテク配 173408 27672.33 242.58% 0.0226%
＜1698＞ 上場配当 62475 45087.965 239.51% 0.0127%
＜4422＞ VALUENEX 1267200 128106.86 237.6% 0.2024%
＜2562＞ 上場ダウH 35288 50752.527 225.06% 0.0234%
＜224A＞ GXウラニウム 128749 33934.532 223.58% 0.0493%
＜2634＞ NFSP500ヘ 253374 229395.883 218.92% 0.0333%
＜1496＞ IG社債H 105753 42099.873 215.86% 0.0111%
＜206A＞ PRISMBio 4140000 104205.34 215.47% 0.0423%
＜7746＞ 岡本硝子 6047300 1711415.5 214.99% 0.0679%
＜1619＞ NF建設資 3403 25146.41 213.23% 0.0499%
＜1305＞ iFTPX年1 610250 780136.188 210.67% 0.0337%
＜3856＞ Abalance 1619300 136862 191.72% -0.0523%
＜223A＞ GXAIビック 126507 30690.792 175.85% 0.0472%
＜1478＞ iS高配当 123044 137739.688 174.88% 0.0252%
＜235A＞ GX高配30 200625 56552.051 171.3% 0.013%
<8289> OlympicG 2406400 595807.24 158.49% 0.2945%
<1474> OneJP400 3206 21471.31 158.27% 0.0288%
<1688> 穀物ETF 215210 36262.565 156.27% -0.0261%
<2510> NF国内債 276230 53443.468 152.91% 0.0024%
<2247> iF500H無 81921 60694.474 150.29% 0.0212%
<6345> アイチコーポ 343500 129367.64 146.29% 0.0499%
<3902> MDV 55600 29625.44 140.94% 0.0011%
<6496> 中北製 128000 195419 139.44% -0.0764%
<1494> One高配 6267 100497.918 138.21% 0.023%
<1879> 新日建 629400 353853.38 137.72% 0.0025%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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