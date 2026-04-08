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出来高変化率ランキング（13時台）～エルアイイエイチ、岡本硝子などがランクイン
*14:22JST 出来高変化率ランキング（13時台）～エルアイイエイチ、岡本硝子などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月8日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2093＞ 米債02La 8629 701.125 374.47% -0.0086%
＜2094＞ REITインバ 91799 4881.196 335.96% -0.022%
＜2236＞ GXUS配貴 202944 10584.035 330.12% 0.0021%
＜5856＞ エルアイイエイチ 18605300 49907.28 281.31% 0.2727%
＜1348＞ MXSトピクス 914304 343755.179 269.86% 0.0308%
＜178A＞ GX革新優 169949 19378.202 266.53% 0.0387%
＜283A＞ GXUSテク配 173378 27672.33 242.57% 0.0234%
＜4422＞ VALUENEX 1267200 128106.86 237.60% 0.2024%
＜1698＞ 上場配当 61290 45087.965 237.42% 0.0115%
＜2634＞ NFSP500ヘ 252085 229395.883 218.33% 0.034%
＜206A＞ PRISMBio 3991800 104205.34 211.17% 0.074%
＜1305＞ iFTPX年1 590650 780136.188 206.82% 0.0319%
＜1619＞ NF建設資 3216 25146.41 206.54% 0.0467%
＜7746＞ 岡本硝子 5542300 1711415.5 204.82% 0.1038%
＜1496＞ IG社債H 72814 42099.873 170.72% 0.0111%
＜224A＞ GXウラニウム 80915 33934.532 167.84% 0.0471%
＜3856＞ Abalance 1293700 136862 162.01% -0.0453%
＜1474＞ OneJP400 3206 21471.31 158.27% 0.0288%
＜1688＞ 穀物ETF 208080 36262.565 152.06% -0.0255%
＜2510＞ NF国内債 268510 53443.468 149.37% 0.0018%
<8289> OlympicG 2212200 595807.24 148.03% 0.2968%
<235A> GX高配30 165817 56552.051 147.60% 0.0123%
<223A> GXAIビック 95863 30690.792 141.07% 0.045%
<2247> iF500H無 75264 60694.474 139.69% 0.0212%
<1494> One高配 6174 100497.918 136.35% 0.024%
<6345> アイチコーポ 316700 129367.64 136.07% 0.0462%
<424A> GXゴルドH 959930 135388.011 132.75% 0.0302%
<3902> MDV 51900 29625.44 132.36% 0.0005%
<2254> GX中国EV 55616 28954.784 128.87% 0.0305%
<2631> MXSナス100 29148 279876.162 128.35% 0.027%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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