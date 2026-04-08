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出来高変化率ランキング（13時台）～エルアイイエイチ、岡本硝子などがランクイン

2026年4月8日 14:22

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記事提供元：フィスコ

*14:22JST 出来高変化率ランキング（13時台）～エルアイイエイチ、岡本硝子などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月8日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2093＞ 米債02La　　　 　8629 　701.125　 374.47% -0.0086%
＜2094＞ REITインバ　　 　91799 　4881.196　 335.96% -0.022%
＜2236＞ GXUS配貴　　　 　202944 　10584.035　 330.12% 0.0021%
＜5856＞ エルアイイエイチ　 　18605300 　49907.28　 281.31% 0.2727%
＜1348＞ MXSトピクス　　 　914304 　343755.179　 269.86% 0.0308%
＜178A＞ GX革新優　　　　 　169949 　19378.202　 266.53% 0.0387%
＜283A＞ GXUSテク配　　 　173378 　27672.33　 242.57% 0.0234%
＜4422＞ VALUENEX　 　1267200 　128106.86　 237.60% 0.2024%
＜1698＞ 上場配当　　　　　 　61290 　45087.965　 237.42% 0.0115%
＜2634＞ NFSP500ヘ　 　252085 　229395.883　 218.33% 0.034%
＜206A＞ PRISMBio　 　3991800 　104205.34　 211.17% 0.074%
＜1305＞ iFTPX年1　　 　590650 　780136.188　 206.82% 0.0319%
＜1619＞ NF建設資　　　　 　3216 　25146.41　 206.54% 0.0467%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　 　5542300 　1711415.5　 204.82% 0.1038%
＜1496＞ IG社債H　　　　 　72814 　42099.873　 170.72% 0.0111%
＜224A＞ GXウラニウム　　 　80915 　33934.532　 167.84% 0.0471%
＜3856＞ Abalance　 　1293700 　136862　 162.01% -0.0453%
＜1474＞ OneJP400　 　3206 　21471.31　 158.27% 0.0288%
＜1688＞ 穀物ETF　　　　 　208080 　36262.565　 152.06% -0.0255%
＜2510＞ NF国内債　　　　 　268510 　53443.468　 149.37% 0.0018%
<8289> OlympicG　 　2212200 　595807.24　 148.03% 0.2968%
<235A> GX高配30　　　 　165817 　56552.051　 147.60% 0.0123%
<223A> GXAIビック　　 　95863 　30690.792　 141.07% 0.045%
<2247> iF500H無　　 　75264 　60694.474　 139.69% 0.0212%
<1494> One高配　　　　 　6174 　100497.918　 136.35% 0.024%
<6345> アイチコーポ　　　 　316700 　129367.64　 136.07% 0.0462%
<424A> GXゴルドH　　　 　959930 　135388.011　 132.75% 0.0302%
<3902> MDV　　　　　　 　51900 　29625.44　 132.36% 0.0005%
<2254> GX中国EV　　　 　55616 　28954.784　 128.87% 0.0305%
<2631> MXSナス100　 　29148 　279876.162　 128.35% 0.027%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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