*12:47JST 日経平均は大幅に4日続伸、アドバンテストが1銘柄で約593円分押し上げ

8日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり204銘柄、値下がり21銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は急伸。2649.27円高の56078.83円（出来高概算13億4955万株）で前場の取引を終えている。

7日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は85.42ドル安の46584.46ドル、ナスダックは21.51ポイント高の22017.85で取引を終了した。米東部時間7日夜の合意期限を控えたトランプ大統領の最後通告で原油価格が上昇。イランがトランプ政権との直接交渉を拒否したとの報道で、合意に悲観的な見方がさらに広がりイラン戦争の激化・長期化懸念に一段安となった。終盤にかけて、仲介のパキスタンが米国とイランに2週間の停戦案を提示との報道を受け、原油価格の上昇が一段落するに連れ、売りが後退。ナスダックはプラス圏を回復した。

米株式市場の動向を横目に、8日の日経平均は957.09円高の54386.65円と続伸して取引を開始した。為替の円安基調や先物主導の買いが優勢となり、寄り付き後は急速に上げ幅を拡大した。特に半導体関連や値がさ株への資金流入が目立ち、指数を強く押し上げた。イランと米国が即時停戦に合意したのを受けて投資家心理が改善、原油価格の下落に加えて、短期筋の買い戻しも加わり上昇基調が強まった。前場中盤以降も高値圏で推移し、ほぼ高値引けとなった。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、東京エレクトロン＜8035＞、ファーストリテイリング＜9983＞、ソフトバンクグループ＜9984＞、フジクラ＜5803＞、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞、ファナック＜6954＞、イビデン＜4062＞、レーザーテック＜6920＞、豊田通商＜8015＞、住友電気工業＜5802＞、ディスコ＜6146＞、リクルートホールディングス＜6098＞、京セラ＜6971＞などの銘柄が上昇した。

一方、信越化学工業＜4063＞、出光興産＜5019＞、川崎汽船＜9107＞、INPEX＜1605＞、メルカリ＜4385＞、商船三井<9104>、日本郵船<9101>、キッコーマン<2801>、大塚ホールディングス<4578>、任天堂<7974>、協和キリン<4151>、ARCHION<543A>、資生堂<4911>、ENEOSホールディングス<5020>、東京ガス<9531>などの銘柄が下落した。

業種別では、非鉄金属、電気機器、ガラス・土石製品などが上昇した一方で、鉱業、海運業、石油・石炭製品などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約593円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ファーストリテ＜9983＞、ソフトバンクG＜9984＞、フジクラ＜5803＞、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは信越化＜4063＞となり1銘柄で日経平均を約26円押し下げた。同2位は出光興産＜5019＞となり、川崎船＜9107＞、INPEX＜1605＞、メルカリ＜4385＞、大塚HD<4578>、キッコーマン<2801>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 56078.83(+2649.27)

値上がり銘柄数 204(寄与度+2707.01)

値下がり銘柄数 21(寄与度-57.74)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 24660 2460 593.74

＜8035＞ 東エレク 41820 3380 339.91

＜9983＞ ファーストリテ 68670 3580 288.02

＜9984＞ ソフトバンクG 3784 219 176.19

＜5803＞ フジクラ 4836 466 93.73

＜285A＞ キオクシアHD 26935 3665 86.00

＜6762＞ TDK 2217 140.5 70.65

＜6954＞ ファナック 5864 360 60.34

＜4062＞ イビデン 9600 882 59.13

＜6920＞ レーザーテック 39710 3140 42.10

＜8015＞ 豊田通商 6444 417 41.94

＜5802＞ 住友電気工業 10310 1119 37.51

＜6146＞ ディスコ 67670 4810 32.25

＜6098＞ リクルートHD 7268 291 29.26

＜6971＞ 京セラ 2606.5 104 27.89

<7203> トヨタ自動車 3392 140 23.47

<7735> SCREEN 10000 776 20.81

<6988> 日東電工 3217 123 20.62

<5801> 古河電気工業 42380 5870 19.68

<4519> 中外製薬 8896 157 15.79



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4063＞ 信越化 6417 -157 -26.31

＜5019＞ 出光興産 1588 -71 -4.76

＜9107＞ 川崎汽船 2622.5 -127.5 -3.85

＜1605＞ INPEX 4194 -286 -3.83

＜4385＞ メルカリ 3860 -92 -3.08

<4578> 大塚HD 11110 -85 -2.85

<2801> キッコーマン 1565.5 -15.5 -2.60

<9104> 商船三井 6615 -255 -2.56

<9101> 日本郵船 6080 -229 -2.30

<7974> 任天堂 8808 -36 -1.21

<4151> 協和キリン 2635 -26.5 -0.89

<4543> テルモ 2222 -3 -0.80

<543A> ARCHION 421 -20 -0.67

<4568> 第一三共 2868 -5 -0.50

<4911> 資生堂 3440 -12 -0.40

<4502> 武田薬品工業 5789 -9 -0.30

<9531> 東京瓦斯 7330 -39 -0.26

<5020> ENEOSHD 1464.5 -7 -0.23

<7532> パンパシHD 972.6 -5.2 -0.17

<7011> 三菱重工業 4781 -3 -0.10《CS》