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トヨクモ 子会社のトヨクモクラウドコネクトが審査業務に特化したUI「審査UIプラグイン」を正式リリース
記事提供元：フィスコ
*11:54JST トヨクモ---子会社のトヨクモクラウドコネクトが審査業務に特化したUI「審査UIプラグイン」を正式リリース
トヨクモ＜4058＞の子会社のトヨクモクラウドコネクトは6日、審査業務に特化したユーザーインターフェース「審査UIプラグイン」を正式リリースしたと発表した。
本プラグインは給付金や補助金業務向けの業務パックに標準機能として組み込まれ、導入時から審査業務に最適化された環境を利用できる点が特徴である。
給付金・補助金業務では短期間で大量の申請処理が求められる一方、従来のシステムでは審査対象外データの混在や必要情報の探索、確認対象の分散による見落としなどが課題となっていた。これらは審査業務に特化したUIが不足していることに起因していた。
新プラグインでは担当者ごとに必要な審査項目のみを抽出表示し、不要情報を排除することで確認対象を明確化する。また、チェックルールを画面上に整理して表示することで判断基準の統一を図り、見落としや確認漏れの抑制につなげる。さらに情報探索や判断に要する時間を削減し、審査スピードの向上を支援する。《KT》
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