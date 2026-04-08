*11:33JST SDエンターテイメント---スターピラティス大阪天六スタジオ移転開業

SDエンターテイメント＜4650＞は7日、「スターピラティス大阪天六スタジオ」を2026年04月05日に移転開業したと発表した。

従来の大阪府大阪市北区国分寺から、同区天神橋の天神橋筋商店街エリアへ移転した。新店舗は地下鉄「天神橋筋六丁目駅」から徒歩1分の立地に位置し、買い物帰りや仕事の合間にも立ち寄りやすい環境を実現した。これにより、日常生活の中で無理なく取り入れられる環境を整備し、短時間かつ低負担でも効果を実感しやすいサービス提供を強化している。

スターピラティスは、時短・低負担で継続しやすい美容習慣を特徴とする。会員は1日1回30分のセルフエステを追加料金なしで利用でき、ピラティスと組み合わせた内外両面のケアを1ヶ所で完結できる。また、国際基準「PMA-ITTAP」に基づく指導や、インストラクター常駐の有人レッスンにより安心して取り組める体制を整備。専用ウェア不要・1回40分のプログラムで通いやすく、女性専用・少人数制の環境と専用マシンにより初心者でも無理なく利用できる。《KT》