*10:50JST 三井化学：石化中心からICT主導のスペシャリティ企業へ構造転換、株主還元も強化

三井化学＜4183＞は、1912年に三井鉱山の石炭化学事業に端を発し、石炭化学から石油化学へと事業転換を進めながら発展してきた総合化学メーカーである。1958年には日本初のエチレンクラッカーを稼働させ、石油化学コンビナートの形成を通じて日本の高度経済成長を支えてきた。長年培ってきた基盤技術を応用し、素材を最終製品へとつなげる事業モデルを構築している点が同社の特徴である。

現在の事業セグメントは、ライフ&ヘルスケア、モビリティ、ICTを中心とする「成長3領域」と、ベーシック&グリーン・マテリアルズの4つで構成される。売上収益構成比は、成長領域で6割程度（モビリティが約3割、ライフ&ヘルスケアが約2割、ICTが約1割）ベーシック&グリーン・マテリアルズが約4割である。一方、同社は石化中心からスペシャリティ企業への転換を掲げ、「成長3領域」の収益構造の高度化を進めている。

主力製品の競争優位性は明確である。ライフ&ヘルスケアでは、メガネレンズ用高屈折率材料で世界トップクラスのシェアを有し、グローバル市場で約45%を占める。ICTでは、半導体バックグラインド工程向けテープ（イクロステープ）で世界No.1シェアを確保し、EUV露光用ペリクルも展開する。モビリティでは、自動車のバンパーやインパネに用いられるポリプロピレンコンパウンドで世界第2位のポジションを持つ。いずれも高付加価値領域であり、同社の技術蓄積が競争力の源泉となっている。

足元では、ICT領域が業績の牽引役となっている。半導体市況の回復に加え、生成AIやデータセンター向け需要の拡大を背景に、先端用途および民生用途の双方で需要を取り込んでいる。半導体は市況変動の大きい分野ではあるが、同社は材料ラインアップの拡充や関連事業の買収を通じ、波を捉える体制を構築している。今後もICTを中心に重点成長ドライバーとする方針である。

2025年3月期は、売上収益1,809,164百万円（前期比3.4%増）、コア営業利益100,957百万円（同4.9%増）、親会社の所有者に帰属する当期利益32,242百万円（同35.5%減）であった。売上収益は、ビジョンケア材料や農薬、エラストマーの販売数量増加および為替影響が寄与し増収となった。コア営業利益は、成長3領域の販売拡大と事業構造改善の効果により増益を確保した。一方、最終利益は事業構造改善による減損損失や繰延税金資産の見直しに伴う税負担増加により減益となった。

2026年3月期第3四半期累計実績は、売上収益1,218,711百万円（前年同期比9.0%減）、コア営業利益67,969百万円（同10.3減）、親会社の所有者に帰属する四半期利益22,581百万円（同40.1%減）と減収減益となった。ベーシック&グリーン・マテリアルズにおける市原工場の定期修理や低稼働、在庫評価損の計上が利益を圧迫したほか、モビリティでは自動車減産や米国関税政策の影響を受けた。一方、ICTは増益を確保しており、成長領域の底堅さが確認されている。

2026年3月期通期は、売上収益1,675,000百万円（前期比7.4%減）、コア営業利益103,000百万円（同2.0%増）、親会社の所有者に帰属する当期利益42,000百万円（同30.3%増）を予想している。石化市況の低迷や自動車減産の影響により減収を見込むが、ICTの需要拡大と構造改革効果によりコア営業利益は増益を確保する計画である。ただし、ベーシック&グリーン・マテリアルズは低稼働と市況悪化の影響が続いており、同事業の再構築が引き続き課題となる。

同社は10ヶ年計画「VISION 2030」を推進し、2031年3月期にコア営業利益250,000百万円、ROE13%以上を目標に掲げる。成長3領域では利益水準が着実に拡大しているものの、目標達成にはさらなる成長加速が必要との認識を示している。既存技術とシナジーを生むM&Aも含め積極的な成長投資を実行する方針である。一方、ベーシック&グリーン・マテリアルズ事業は2027年3月期の黒字化を目指し、2028年3月期を目途に分社化を検討している。エチレンクラッカー再編など業界横断の再構築を進めつつ、スペシャリティ企業への転換を明確に打ち出している。

株主還元方針は、総還元性向40.0%以上、DOE3.0%以上を目安とする安定配当を基本とする。2025年3月期は年間150円（配当性向87.9%）を実施し、2025年12月の1株2分割後も実質同水準となる年間75円（同51.1%）を予想している。さらに300億円の自己株式取得を決定し、資本効率向上に取り組む。足元のPBRは1倍超、配当利回りも3%超の水準にあり、構造転換の進展が継続的に評価されるかが今後の株価の鍵となろう。《YS》