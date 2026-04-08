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出来高変化率ランキング（10時台）～エルアイイエイチ、サーラなどがランクイン
*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～エルアイイエイチ、サーラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月8日 10:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2094＞ REITインバ 91296 4881.196 335.65% -0.0207%
＜2236＞ GXUS配貴 136314 10584.035 302.58% 0.0014%
＜1348＞ MXSトピクス 847286 343755.179 262.39% 0.0289%
＜178A＞ GX革新優 162231 19378.202 261.93% 0.0345%
＜5856＞ エルアイイエイチ 12782200 49907.28 244.8% 0.3636%
＜283A＞ GXUSテク配 173279 27672.33 242.5% 0.0208%
＜4422＞ VALUENEX 1267200 128106.86 237.6% 0.2024%
＜1698＞ 上場配当 52825 45087.965 220.75% 0.012%
＜1619＞ NF建設資 3114 25146.41 202.7% 0.043%
＜1305＞ iFTPX年1 569770 780136.188 202.55% 0.0293%
＜206A＞ PRISMBio 2945800 104205.34 174.12% 0.0211%
＜2093＞ 米債02La 510 701.125 161.8% -0.0058%
＜2510＞ NF国内債 266840 53443.468 148.59% 0.0026%
＜1494＞ One高配 5889 100497.918 130.48% 0.0228%
＜2247＞ iF500H無 68844 60694.474 128.57% 0.0207%
＜2631＞ MXSナス100 27259 279876.162 120.06% 0.0268%
＜223A＞ GXAIビック 80731 30690.792 119.72% 0.0413%
＜1591＞ NFJPX400 11267 124244.8 112.24% 0.0302%
＜408A＞ iSベストAI 1060550 80191.947 106.38% 0.0623%
＜1688＞ 穀物ETF 141050 36262.565 103.98% -0.0282%
<235A> GX高配30 102241 56552.051 88.52% 0.0138%
<3856> Abalance 713400 136862 87.9% -0.1169%
<8289> OlympicG 1275600 595807.24 81.38% 0.3049%
<1693> 銅ETF 26850 98074.226 80.54% 0.0093%
<1478> iS高配当 56064 137739.688 78.85% 0.0232%
<2870> iFナ100Dイ 121826 655869.445 78.76% -0.0761%
<2080> PBR1倍割 44350 43567.737 78.71% 0.0285%
<2734> サーラ 554800 275789.22 77.92% 0.0235%
<3665> エニグモ 286700 50173.92 77.58% 0.0077%
<1618> NFエネ資源 8767 167782.458 74.89% -0.0288%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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