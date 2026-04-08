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出来高変化率ランキング（10時台）～エルアイイエイチ、サーラなどがランクイン

2026年4月8日 10:39

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記事提供元：フィスコ

*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～エルアイイエイチ、サーラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月8日　10:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2094＞ REITインバ　　 91296 　4881.196　 335.65% -0.0207%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　136314 　10584.035　 302.58% 0.0014%
＜1348＞ MXSトピクス　　　847286 　343755.179　 262.39% 0.0289%
＜178A＞ GX革新優　　　　　162231 　19378.202　 261.93% 0.0345%
＜5856＞ エルアイイエイチ　　12782200 　49907.28　 244.8% 0.3636%
＜283A＞ GXUSテク配　　　173279 　27672.33　 242.5% 0.0208%
＜4422＞ VALUENEX　　1267200 　128106.86　 237.6% 0.2024%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　52825 　45087.965　 220.75% 0.012%
＜1619＞ NF建設資　　　　　3114 　25146.41　 202.7% 0.043%
＜1305＞ iFTPX年1　　　569770 　780136.188　 202.55% 0.0293%
＜206A＞ PRISMBio　　2945800 　104205.34　 174.12% 0.0211%
＜2093＞ 米債02La　　　　510 　701.125　 161.8% -0.0058%
＜2510＞ NF国内債　　　　　266840 　53443.468　 148.59% 0.0026%
＜1494＞ One高配　　　　　5889 　100497.918　 130.48% 0.0228%
＜2247＞ iF500H無　　　68844 　60694.474　 128.57% 0.0207%
＜2631＞ MXSナス100　　27259 　279876.162　 120.06% 0.0268%
＜223A＞ GXAIビック　　　80731 　30690.792　 119.72% 0.0413%
＜1591＞ NFJPX400　　11267 　124244.8　 112.24% 0.0302%
＜408A＞ iSベストAI　　　1060550 　80191.947　 106.38% 0.0623%
＜1688＞ 穀物ETF　　　　　141050 　36262.565　 103.98% -0.0282%
<235A> GX高配30　　　　102241 　56552.051　 88.52% 0.0138%
<3856> Abalance　　713400 　136862　 87.9% -0.1169%
<8289> OlympicG　　1275600 　595807.24　 81.38% 0.3049%
<1693> 銅ETF　　　　　　26850 　98074.226　 80.54% 0.0093%
<1478> iS高配当　　　　　56064 　137739.688　 78.85% 0.0232%
<2870> iFナ100Dイ　　121826 　655869.445　 78.76% -0.0761%
<2080> PBR1倍割　　　　44350 　43567.737　 78.71% 0.0285%
<2734> サーラ　　　　　　　554800 　275789.22　 77.92% 0.0235%
<3665> エニグモ　　　　　　286700 　50173.92　 77.58% 0.0077%
<1618> NFエネ資源　　　　8767 　167782.458　 74.89% -0.0288%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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