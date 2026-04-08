*10:29JST コーユーレンティア---イノテックスエンジニアリング、令和7年度補正予算「省エネ投資促進・需要構造転換支援事業」に採択

コーユーレンティア＜7081＞は7日、連結子会社のイノテックスエンジニアリングが、令和7年度補正予算「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」および「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の採択を受けたことを発表した。

イメージングおよびICT関連工事を主事業とする同社は、2025年度より顧客の脱炭素促進をサポートするエネルギーソリューション事業を開始している。今回、一般社団法人環境共創イニシアチブが公募したエネルギー管理支援サービス事業者(エネマネ事業者)に申請し、経営の安定性や技術力などが評価され採択に至った。

本事業では、イノテックスエンジニアリングを幹事会社とし、Green EdTech(本社：静岡県菊川市)と連携したコンソーシアム体制でエネルギー管理支援サービスを提供する。具体的には、EMSを活用しエネルギー使用量および需要の有効・最適化を図るとともに、生産設備の最適解を実現し、顧客の省エネルギー化や社会の脱炭素化推進を支援する。《KT》