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出来高変化率ランキング（9時台）～中北製作所、エルアイイエイチなどがランクイン

2026年4月8日 10:06

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記事提供元：フィスコ

*10:06JST 出来高変化率ランキング（9時台）～中北製作所、エルアイイエイチなどがランクイン
中北製作所＜6496＞がランクイン（9時45分時点）。大幅安。前日取引終了後に、第3
四半期決算を発表している。累計の営業利益は10.95億円（前年同期比63.4％増）。
大幅増益だが、上期の8.22億円から利益額が伸び悩んでおり、売り手掛かり材料と
なっているようだ。26年5月期営業利益は11.00億円予想。前期は11.59億円だった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月8日　9:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2094＞ REITインバ　　 91296 　4881.196　 335.65% -0.0207%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　91910 　10584.035　 267.93% -0.0007%
＜1348＞ MXSトピクス　　　838026 　343755.179　 261.29% 0.0287%
＜178A＞ GX革新優　　　　　161200 　19378.202　 261.29% 0.0331%
＜283A＞ GXUSテク配　　　173279 　27672.33　 242.5% 0.0208%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　52559 　45087.965　 220.17% 0.0125%
＜4422＞ VALUENEX　　1066600 　128106.86　 217.65% 0.2024%
＜5856＞ エルアイイエイチ　　9218000 　49907.28　 205.12% 0.4545%
＜1305＞ iFTPX年1　　　564220 　780136.188　 201.39% 0.0298%
＜1619＞ NF建設資　　　　　3064 　25146.41　 200.76% 0.0419%
＜206A＞ PRISMBio　　2749700 　104205.34　 165.66% 0.0211%
＜2093＞ 米債02La　　　　509 　701.125　 161.55% -0.0058%
＜2510＞ NF国内債　　　　　266740 　53443.468　 148.54% 0.0029%
＜1591＞ NFJPX400　　11246 　124244.8　 112.01% 0.029%
＜223A＞ GXAIビック　　　73697 　30690.792　 108.55% 0.0405%
＜408A＞ iSベストAI　　　1039650 　80191.947　 103.96% 0.0592%
＜1494＞ One高配　　　　　4602 　100497.918　 100.35% 0.0204%
＜2631＞ MXSナス100　　21028 　279876.162　 88.69% 0.0274%
＜3665＞ エニグモ　　　　　　282100 　50173.92　 75.73% 0.0103%
<3856> Abalance　　637800 　136862　 74.87% -0.1099%
<1688> 穀物ETF　　　　　108970 　36262.565　 69.57% -0.0261%
<1618> NFエネ資源　　　　8191 　167782.458　 67.25% -0.0216%
<2870> iFナ100Dイ　　107931 　655869.445　 65.13% -0.0761%
<1693> 銅ETF　　　　　　23050 　98074.226　 63.31% 0.0051%
<2734> サーラ　　　　　　　480000 　275789.22　 61.55% 0.0153%
<1478> iS高配当　　　　　47444 　137739.688　 60.16% 0.0254%
<8289> OlympicG　　1024500 　595807.24　 56.95% 0.3003%
<2243> GX半導　　　　　　218538 　386575.678　 55.85% 0.0507%
<1572> H株ブル　　　　　　14990 　57297.842　 54.46% 0.0442%
＜6496＞ 中北製　　　　　　　61600 　195419　 53.61% -0.0661%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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