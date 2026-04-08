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出来高変化率ランキング（9時台）～中北製作所、エルアイイエイチなどがランクイン
*10:06JST 出来高変化率ランキング（9時台）～中北製作所、エルアイイエイチなどがランクイン
中北製作所＜6496＞がランクイン（9時45分時点）。大幅安。前日取引終了後に、第3
四半期決算を発表している。累計の営業利益は10.95億円（前年同期比63.4％増）。
大幅増益だが、上期の8.22億円から利益額が伸び悩んでおり、売り手掛かり材料と
なっているようだ。26年5月期営業利益は11.00億円予想。前期は11.59億円だった。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月8日 9:45 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2094＞ REITインバ 91296 4881.196 335.65% -0.0207%
＜2236＞ GXUS配貴 91910 10584.035 267.93% -0.0007%
＜1348＞ MXSトピクス 838026 343755.179 261.29% 0.0287%
＜178A＞ GX革新優 161200 19378.202 261.29% 0.0331%
＜283A＞ GXUSテク配 173279 27672.33 242.5% 0.0208%
＜1698＞ 上場配当 52559 45087.965 220.17% 0.0125%
＜4422＞ VALUENEX 1066600 128106.86 217.65% 0.2024%
＜5856＞ エルアイイエイチ 9218000 49907.28 205.12% 0.4545%
＜1305＞ iFTPX年1 564220 780136.188 201.39% 0.0298%
＜1619＞ NF建設資 3064 25146.41 200.76% 0.0419%
＜206A＞ PRISMBio 2749700 104205.34 165.66% 0.0211%
＜2093＞ 米債02La 509 701.125 161.55% -0.0058%
＜2510＞ NF国内債 266740 53443.468 148.54% 0.0029%
＜1591＞ NFJPX400 11246 124244.8 112.01% 0.029%
＜223A＞ GXAIビック 73697 30690.792 108.55% 0.0405%
＜408A＞ iSベストAI 1039650 80191.947 103.96% 0.0592%
＜1494＞ One高配 4602 100497.918 100.35% 0.0204%
＜2631＞ MXSナス100 21028 279876.162 88.69% 0.0274%
＜3665＞ エニグモ 282100 50173.92 75.73% 0.0103%
<3856> Abalance 637800 136862 74.87% -0.1099%
<1688> 穀物ETF 108970 36262.565 69.57% -0.0261%
<1618> NFエネ資源 8191 167782.458 67.25% -0.0216%
<2870> iFナ100Dイ 107931 655869.445 65.13% -0.0761%
<1693> 銅ETF 23050 98074.226 63.31% 0.0051%
<2734> サーラ 480000 275789.22 61.55% 0.0153%
<1478> iS高配当 47444 137739.688 60.16% 0.0254%
<8289> OlympicG 1024500 595807.24 56.95% 0.3003%
<2243> GX半導 218538 386575.678 55.85% 0.0507%
<1572> H株ブル 14990 57297.842 54.46% 0.0442%
＜6496＞ 中北製 61600 195419 53.61% -0.0661%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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