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プログリット スタディーハッカー株式取得で子会社化
記事提供元：フィスコ
*09:48JST プログリット---スタディーハッカー株式取得で子会社化
プログリット＜9560＞は7日、スタディーハッカーの株式を取得し子会社化すると発表した。
英語コーチングサービス「プログリット」を主軸とする同社と、「ENGLISH COMPANY」などを展開するスタディーハッカーをグループ化することで、英語教育領域における事業基盤の強化を図る。
本件により、第二言語習得論を共通基盤とし、同社のコンサルタント約150名とスタディーハッカーのトレーナー約110名(非常勤約40名含む)を合わせた約260名体制となり、国内最大規模の専門家集団を構築する。コーチングとトレーニングという異なるアプローチを融合し、指導品質の向上を目指す。
また、両社の累計受講者数は「ENGLISH COMPANY」「STRAIL」の約30,000名と「プログリット」の約26,000名を合わせ、グループ全体で約56,000名に達する。この学習データと同社のAI・テクノロジー基盤を組み合わせることで、学習メソッドの精度向上やプロダクト拡充を推進する。
さらに法人向けでは、経営幹部育成から全社的な英語力底上げまで、多様なニーズに対応したサービスをワンストップで提供する体制を構築する。《KT》
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