*08:49JST 「株式」ADR日本株ランキング～やや売り優勢、シカゴは大阪日中比380円高の53960円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.10円換算）で、KDDI＜9432＞、日本たばこ産業＜2914＞、オリエンタルランド＜4661＞などが下落し、やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比380円高の53960円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は85.42ドル安の46584.46ドル、ナスダックは21.51ポイント高の22017.85で取引を終了した。東部時間7日夜の合意期限を控えたトランプ大統領の最後通告で原油価格が上昇したため、寄り付き後、下落。イランがトランプ政権との直接交渉を拒否したとの報道で、合意に悲観的な見方がさらに広がりイラン戦争の激化・長期化懸念に一段安となった。終盤にかけて、仲介のパキスタンが米国とイランに2週間の停戦案を提示との報道を受け、原油価格の上昇が一段落するに連れ、売りが後退。ナスダックはプラス圏を回復し、まちまちで終了した。

7日のニューヨーク外為市場でドル・円は160円03銭まで上昇後、159円50銭まで反落し、159円61銭で引けた。トランプ米大統領がイランの文明が今晩で絶滅するとの警告で原油価格が上昇、連れて米長期金利も上昇しドル買い、円売りが強まった。同時に、NY連銀の3月インフレ期待が上昇したためスタグフレーション観測がドル売り圧力となり上値を抑制した。パキスタンが米国に停戦期限の2週間延長とイランにはホルムズ海峡の2週間開放を要請、イランの前向きに検討との報道で、ドル買いが後退。ユーロ・ドルは1.1553ドルから1.1605ドルまで上昇し、1599ドルで引けた。

NY原油先物5月限は乱高下（NYMEX原油5月限終値：112.95 ↑0.54）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋0.54ドル（＋0.48％）の112.95ドルで通常取引を終了した。



「ADR上昇率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.03 2073 215 11.5

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4903 198 4.2

1

5020 (JXHLY) ENEOS 19.26 1532 60.5 4.1

1

6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 17.37 2764 98.5 3.7

0

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.79 1558 53.5 3.5

6

「ADR下落率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.29 341 -8.4 -2.4

0

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1543 -38 -2.4

0

5401 (NPSCY) 日本製鉄 3.62 576 -10 -1.7

1

9104 (MSLOY) 川崎汽船 17.00 2705 -45 -1.6

4



■そのたADR（7日）

7203 (TM.N) アイシン精機 14.25 0.33 2267 53.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.56 0.02 5218 5

6

8035 (TOELY) 住友商事 38.14 0.36 6068 2

3

6758 (SONY.N) TDK 13.16 0.33 2094 17.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.86 -0.47 2682 -20.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.02 0.02 961 -2.

6

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.94 0.05 4763 -

1

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.24 -0.28 3577 1

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.89 4903 19

8

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.73 0.04 6596 2

2

8001 (ITOCY) 丸紅 371.47 -0.87 5910 -

9

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.25 0.05 6563 2

4

8031 (MITSY) 東京エレク 122.10 0.68 38852 41

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7160 18

3

4568 (DSNKY) 第一三共 18.19 0.14 2894 2

1

9433 (KDDIY) 関西電力 8.16 -0.16 2597 1

9

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.79 0.03 1017 -1027.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 31.40 0.00 1665 -

7

7267 (HMC.N) スズキ 43.66 0.84 1737 -

7

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.04 -0.12 6059 -2

7

6902 (DNZOY) ファナック 17.29 -0.05 5502 -

2

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.50 -0.29 8751 1

2

4661 (OLCLY) オリエンランド 16.54 -0.24 2632 -13.

5

8411 (MFG.N) オリックス 29.86 0.06 4751 2

0

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.37 0.08 19681 -3

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.29 0.07 5820 2

2

7741 (HOCPY) キヤノン 28.25 0.04 4495 -1

0

6503 (MIELY) 三菱電機 67.24 0.26 5349 -3

7

6981 (MRAAY) 日東電工 19.49 0.01 3101

7

7751 (CAJPY) 任天堂 13.78 -0.13 8770 -7

4

6273 (SMCAY) SMC 19.65 -0.01 62526 39

6

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.29 -0.08 341 -8.

4

6146 (DSCSY) ディスコ 39.90 -1.60 63481 62

1

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.94 0.15 2218 -1

3

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.25 0.01 5449 2

4

6702 (FJTSY) 富士通 20.75 0.26 3301 -4

4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.50 15.90 20285 -17

5

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.52 0.16 3347 -

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.03 1.38 2073 21

5

8002 (MARUY) 三井物産 802.13 -2.86 6381

3

6723 (RNECY) ルネサス 7.20 0.02 2291 -21.

5

6954 (FANUY) 京セラ 15.74 -0.04 2504 1.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.52 0.10 1473 -

1

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.04 0.02 4461

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.44 0.05 6434 2

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.88 0.04 3144 -

6

6594 (NJDCY) 日本電産 3.33 -0.05 2119 -1

7

6857 (ATEYY) シスメックス 8.90 0.10 1416 -9.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.95 0.21 2219 -

6

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.79 0.15 1558 53.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.1円換

算）《AN》