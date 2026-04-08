*08:28JST 4/8

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（53429.56、+15.88）

・ナスダック総合指数は上昇（22017.85、+21.51）

・SOX指数は上昇（8003.87、+87.76）

・シカゴ日経225先物は上昇（53960、+380）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（46584.46、-85.42）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は上昇（112.95、+0.54）

・為替相場は円高・ドル安（159.40-50）

・2月毎月勤労統計-現金給与総額

・2月実質賃金総額

・2月国際収支(経常収支)

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・3月景気ウォッチャー調査 現状判断

・3月景気ウォッチャー調査 先行き判断

・米国連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(3月17-18日会合分)

・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・2月ドイツ製造業受注

・3月スイス失業率

・2月ユーロ圏小売売上高

・2月ユーロ圏生産者物価指数

・3月ブラジルFGVインフレ率(IGP-DI)

・3月ブラジル自動車販売台数《YY》