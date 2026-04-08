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4/8の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:28JST 4/8
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（53429.56、+15.88）
・ナスダック総合指数は上昇（22017.85、+21.51）
・SOX指数は上昇（8003.87、+87.76）
・シカゴ日経225先物は上昇（53960、+380）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（46584.46、-85.42）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は上昇（112.95、+0.54）
・為替相場は円高・ドル安（159.40-50）
・2月毎月勤労統計-現金給与総額
・2月実質賃金総額
・2月国際収支(経常収支)
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・3月景気ウォッチャー調査 現状判断
・3月景気ウォッチャー調査 先行き判断
・米国連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(3月17-18日会合分)
・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・2月ドイツ製造業受注
・3月スイス失業率
・2月ユーロ圏小売売上高
・2月ユーロ圏生産者物価指数
・3月ブラジルFGVインフレ率(IGP-DI)
・3月ブラジル自動車販売台数《YY》
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