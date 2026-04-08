VA　TECH、法務AX支援サービス開始、生成AIで業務効率化を推進

■プロンプト設計やナレッジ構築を支援し実務レベルでのAI活用を実現

GVA TECH<298A>(東証グロース)は4月7日、法務AX(AIトランスフォーメーション)の実現を支援するコンサルティングサービス「OLGA AIコンサルティング」の提供開始を発表した。生成AIを活用し、法務業務の生産性向上と業務効率化を図るもので、組織の判断構造そのものを変革するAXの推進を狙う。

同サービスは、顧客の課題や目的に応じて、プロンプト設計やワークフロー構築、データ整理、社内ルールブック作成などを支援し、汎用AIを法務実務レベルで活用できる環境を整備する。契約書作成・レビューや法務相談対応、リーガルリサーチ、適法性チェックなどの自動化を可能とし、品質とセキュリティを担保しながら業務効率の向上を実現する。

背景には、生成AIの普及が進む一方で、法務分野では人手不足や検証体制の課題により活用が個人レベルにとどまる状況がある。同社は2026年2月に法務AI研究所を設立し、実践的研究とノウハウ蓄積を進めてきた。今回のコンサルティング提供により、企業ごとの環境に最適化したAI活用を促進し、法務AXの本格的な実装を支援する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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