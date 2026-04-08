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前日に動いた銘柄 part2 Olympicグループ、THEグローバル社、システムエグゼなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 Olympicグループ、THEグローバル社、システムエグゼなど
銘柄名<コード>7日終値⇒前日比
壱番屋＜7630＞ 896 -33
今期業績見通しは中計目標値下回る。
テスホールディングス＜5074＞ 612 -30
再生エネ関連に7日は売りが向かっており。
東京製鐵＜5423＞ 1784 -87
オアシスの大量保有で直近急騰の反動。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 2207 +9
下値不安拭えず見切り売り優勢の流れ続く。
住友電気工業＜5802＞ 9191 -351
電線株は7日総じて軟調に。
ネクステージ＜3186＞ 3485 -80
第1四半期大幅増益決算も目先の出尽くし感優勢。
スズキ＜7269＞ 1744 -59
シティグループ証券では投資判断を格下げ。
GMOインターネット＜4784＞ 791 -7
6日にかけての上昇目立ち戻り売り優勢。
ニコン＜7731＞ 1939.5 -79
高値更新での短期的な達成感も。
東宝＜9602＞ 1676.5 -49
特に明確な材料なくリバウンド一巡感で戻り売り優勢。
三井金属＜5706＞ 31550 -410
AI関連の一角として資金流出の流れに。
古河電気工業＜5801＞ 36510 -790
AI関連株軟調で電線大手も全面安。
レノバ＜9519＞ 899 -9
再生エネ関連の一角には利食い売り優勢。
三井海洋開発＜6269＞ 14885 -565
上値の節目接近で戻り売りが優勢。
ゼンショーHD＜7550＞ 9060 -291
小川会長の逝去が伝わる。
Olympicグループ＜8289＞ 869 +150
パン・パシとの株式交換比率にサヤ寄せ続く。
THEグローバル社＜3271＞ 1275 +270
大東建託がTOBを実施して完全子会社化。
システムエグゼ＜548A＞ 1040 +89
6日に新規上場して寄り付き後は大幅安に。
クボテック＜7709＞ 118 +3
底値到達感も意識で自律反発。
Abalance＜3856＞ 573 -100
米国国際貿易委員会が特許侵害で調査開始。
ASAHI EITOホールディングス<5341> 285 +13
希ガス貿易事業に向けた協業の検討開始で直近急伸も。
ジャパニアス<9558> 2215 +103
第1四半期営業利益10.4％増。
ラキール<4074> 725 +26
中期経営計画を発表。
30年12月期営業利益30億円目標（25年12月期4.45億円）。
カウリス<153A> 1272 -137
6日まで4日続伸の反動安。
エクスモーション<4394> 838 -15
第1四半期営業利益が54.9％増で1対2の株式分割も発表し
6日人気化。7日は売り買い交錯。
HPCシステムズ<6597> 2646 -354
6日上伸したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
FIXER<5129> 447 +17
6日ストップ高の買い人気継続。
テラドローン<278A> 4215 -495
信用取引規制を嫌気。
GA TECH<3491> 1601 +77
エスピーシー証券を子会社化。
パワーエックス<485A> 5750 -240
6日に上場来高値を更新し利益確定売り優勢。
AMI<3773> 1122 +2
ソフトウェアテスト・設計を行うfeatを子会社化。《CS》
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