*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 Olympicグループ、THEグローバル社、システムエグゼなど

銘柄名<コード>7日終値⇒前日比

壱番屋＜7630＞ 896 -33

今期業績見通しは中計目標値下回る。

テスホールディングス＜5074＞ 612 -30

再生エネ関連に7日は売りが向かっており。

東京製鐵＜5423＞ 1784 -87

オアシスの大量保有で直近急騰の反動。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 2207 +9

下値不安拭えず見切り売り優勢の流れ続く。

住友電気工業＜5802＞ 9191 -351

電線株は7日総じて軟調に。

ネクステージ＜3186＞ 3485 -80

第1四半期大幅増益決算も目先の出尽くし感優勢。

スズキ＜7269＞ 1744 -59

シティグループ証券では投資判断を格下げ。

GMOインターネット＜4784＞ 791 -7

6日にかけての上昇目立ち戻り売り優勢。

ニコン＜7731＞ 1939.5 -79

高値更新での短期的な達成感も。

東宝＜9602＞ 1676.5 -49

特に明確な材料なくリバウンド一巡感で戻り売り優勢。

三井金属＜5706＞ 31550 -410

AI関連の一角として資金流出の流れに。

古河電気工業＜5801＞ 36510 -790

AI関連株軟調で電線大手も全面安。

レノバ＜9519＞ 899 -9

再生エネ関連の一角には利食い売り優勢。

三井海洋開発＜6269＞ 14885 -565

上値の節目接近で戻り売りが優勢。

ゼンショーHD＜7550＞ 9060 -291

小川会長の逝去が伝わる。

Olympicグループ＜8289＞ 869 +150

パン・パシとの株式交換比率にサヤ寄せ続く。

THEグローバル社＜3271＞ 1275 +270

大東建託がTOBを実施して完全子会社化。

システムエグゼ＜548A＞ 1040 +89

6日に新規上場して寄り付き後は大幅安に。

クボテック＜7709＞ 118 +3

底値到達感も意識で自律反発。

Abalance＜3856＞ 573 -100

米国国際貿易委員会が特許侵害で調査開始。

ASAHI EITOホールディングス<5341> 285 +13

希ガス貿易事業に向けた協業の検討開始で直近急伸も。

ジャパニアス<9558> 2215 +103

第1四半期営業利益10.4％増。

ラキール<4074> 725 +26

中期経営計画を発表。

30年12月期営業利益30億円目標（25年12月期4.45億円）。

カウリス<153A> 1272 -137

6日まで4日続伸の反動安。

エクスモーション<4394> 838 -15

第1四半期営業利益が54.9％増で1対2の株式分割も発表し

6日人気化。7日は売り買い交錯。

HPCシステムズ<6597> 2646 -354

6日上伸したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。

FIXER<5129> 447 +17

6日ストップ高の買い人気継続。

テラドローン<278A> 4215 -495

信用取引規制を嫌気。

GA TECH<3491> 1601 +77

エスピーシー証券を子会社化。

パワーエックス<485A> 5750 -240

6日に上場来高値を更新し利益確定売り優勢。

AMI<3773> 1122 +2

ソフトウェアテスト・設計を行うfeatを子会社化。《CS》