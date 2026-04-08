*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1サンエー、インターメスティック、ディスコなど

銘柄名<コード>7日終値⇒前日比

イオンファン＜4343＞ 2575 +66

26年2月期売上高・経常利益・純利益見込みを上方修正。

営業利益見込みは下方修正。

アルファ＜4760＞ 1630 +38

上期業績見込みを上方修正。年間増配も発表。

アドヴァンG＜7463＞ 989 +46

営業利益が前期29.1％減だが今期25.4％増予想。

サンエー＜2659＞ 3390 +285

発行済株式数の11.32％上限の自社株買い発表。

サーラ＜2734＞ 1106 +47

第1四半期営業利益49.3％増。

アミタHD＜2195＞ 490 -71

信用取引規制を嫌気。

インターメスティック＜262A＞ 2095 +123

3月既存店は39カ月連続プラス成長に。

アステリア＜3853＞ 1476 +65

スペースX関連として前日大幅安からの押し目買い。

Appier Group＜4180＞ 887 +31

ブラックロックの大株主浮上を引き続き材料視も。

サンリオ＜8136＞ 988.7 +39.5

2月の窓埋めも完了して調整一巡感。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 5148 +157

サムスン電子の好決算が刺激に。

SHIFT＜3697＞ 695.1 +28.5

情報サービスセクターの一角に資金向かう。

ラクス＜3923＞ 792.8 +19.1

SAAS関連の一角に関心が向かう。

UACJ＜5741＞ 2845 +101

アルミ市況の先高期待など続く。

川崎重工業＜7012＞ 3150 +70

防衛関連株は相対的に堅調推移で。

IDOM＜7599＞ 1403 +23

ネクステージの好決算なども刺激か。

東洋証券＜8614＞ 685 +31

配当権利落ちによる手仕舞い売りにも一巡感。

SCREEN＜7735＞ 9224 +174

サムスン電子の好決算が材料視される。

カプコン＜9697＞ 3450 +110

サウジ皇太子の財団傘下ファンドが買い増し。

住友不動産＜8830＞ 4672 +119

直近ではモルガン・スタレーMUFG証券が格上げ。

出光興産<5019> 1659 +32

原油相場上昇などで上値追い。

芝浦メカトロニクス<6590> 4215 +135

半導体製造装置株の一角がしっかりとなり。

ユニオンツール<6278> 13750 -810

自己株式処分に伴う希薄化を嫌気。

ARCHION<543A> 441 -34

過熱警戒感からの処分売りが引き続き優勢。

マルマエ<6264> 1425 -94

上半期決算発表後の出尽くし感続く。

ダブル・スコープ<6619> 242 -14

連日の上昇で短期的な過熱警戒感強まり利食い優勢。

イーレックス<9517> 960 -48

再生エネ関連としての物色にも一服感。

ディスコ<6146> 62860 -4120

1-3月期の個別売上高・出荷額を公表もサプライズ限定的。

フジクラ<5803> 4370 -230

7日はAI関連の主力処に売り優勢。

酉島製作所<6363> 3395 -90

中東マネー関連として足元強い動きが続いたが。

メイコー<6787> 24730 -950

25日線も割り込んで処分売りが優勢。《CS》