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前日に動いた銘柄 part1サンエー、インターメスティック、ディスコなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1サンエー、インターメスティック、ディスコなど
銘柄名<コード>7日終値⇒前日比
イオンファン＜4343＞ 2575 +66
26年2月期売上高・経常利益・純利益見込みを上方修正。
営業利益見込みは下方修正。
アルファ＜4760＞ 1630 +38
上期業績見込みを上方修正。年間増配も発表。
アドヴァンG＜7463＞ 989 +46
営業利益が前期29.1％減だが今期25.4％増予想。
サンエー＜2659＞ 3390 +285
発行済株式数の11.32％上限の自社株買い発表。
サーラ＜2734＞ 1106 +47
第1四半期営業利益49.3％増。
アミタHD＜2195＞ 490 -71
信用取引規制を嫌気。
インターメスティック＜262A＞ 2095 +123
3月既存店は39カ月連続プラス成長に。
アステリア＜3853＞ 1476 +65
スペースX関連として前日大幅安からの押し目買い。
Appier Group＜4180＞ 887 +31
ブラックロックの大株主浮上を引き続き材料視も。
サンリオ＜8136＞ 988.7 +39.5
2月の窓埋めも完了して調整一巡感。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 5148 +157
サムスン電子の好決算が刺激に。
SHIFT＜3697＞ 695.1 +28.5
情報サービスセクターの一角に資金向かう。
ラクス＜3923＞ 792.8 +19.1
SAAS関連の一角に関心が向かう。
UACJ＜5741＞ 2845 +101
アルミ市況の先高期待など続く。
川崎重工業＜7012＞ 3150 +70
防衛関連株は相対的に堅調推移で。
IDOM＜7599＞ 1403 +23
ネクステージの好決算なども刺激か。
東洋証券＜8614＞ 685 +31
配当権利落ちによる手仕舞い売りにも一巡感。
SCREEN＜7735＞ 9224 +174
サムスン電子の好決算が材料視される。
カプコン＜9697＞ 3450 +110
サウジ皇太子の財団傘下ファンドが買い増し。
住友不動産＜8830＞ 4672 +119
直近ではモルガン・スタレーMUFG証券が格上げ。
出光興産<5019> 1659 +32
原油相場上昇などで上値追い。
芝浦メカトロニクス<6590> 4215 +135
半導体製造装置株の一角がしっかりとなり。
ユニオンツール<6278> 13750 -810
自己株式処分に伴う希薄化を嫌気。
ARCHION<543A> 441 -34
過熱警戒感からの処分売りが引き続き優勢。
マルマエ<6264> 1425 -94
上半期決算発表後の出尽くし感続く。
ダブル・スコープ<6619> 242 -14
連日の上昇で短期的な過熱警戒感強まり利食い優勢。
イーレックス<9517> 960 -48
再生エネ関連としての物色にも一服感。
ディスコ<6146> 62860 -4120
1-3月期の個別売上高・出荷額を公表もサプライズ限定的。
フジクラ<5803> 4370 -230
7日はAI関連の主力処に売り優勢。
酉島製作所<6363> 3395 -90
中東マネー関連として足元強い動きが続いたが。
メイコー<6787> 24730 -950
25日線も割り込んで処分売りが優勢。《CS》
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