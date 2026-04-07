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東京為替：ドル・円は伸び悩み、夕方に上昇分削る
記事提供元：フィスコ
*17:25JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、夕方に上昇分削る
7日の東京市場でドル・円は伸び悩み。中東情勢の目先の混迷をにらんだドル買いが先行し、159円58銭から159円93銭まで上値を伸ばした。ただ、午後は原油相場の失速や160円台での為替介入への思惑から円売りは抑制され失速。夕方にかけては上昇分を削った。
・ユ-ロ・円は184円26銭から184円65銭まで上昇。
・ユ-ロ・ドルは1.1524ドルから1.1577ドルまで値を上げた。
・日経平均株価：始値53,571.28円、高値53,916.35円、安値53,156.94円、終値53,429.56円(前日比15.88円高)
・17時時点：ドル・円159円60-70銭、ユ-ロ・円184円50-60銭
【要人発言】
・ラデフ・ブルガリア中銀総裁
「ユーロ圏のインフレ期待、急速に高まるリスク」
「持続的な物価上昇圧力なら、迅速に利上げの準備を整える必要」
・片山財務相
「長期金利の上昇、金利水準にはコメントできない」
【経済指標】
・日・2月全世帯家計調査・消費支出：前年比-1.8％（1月：-1.0％）
・独・3月サービス業PMI改定値：50.9（速報値：51.2）
・ユーロ圏・3月サービス業PMI改定値：50.2（速報値：50.1）《TY》
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