*17:25JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、夕方に上昇分削る

7日の東京市場でドル・円は伸び悩み。中東情勢の目先の混迷をにらんだドル買いが先行し、159円58銭から159円93銭まで上値を伸ばした。ただ、午後は原油相場の失速や160円台での為替介入への思惑から円売りは抑制され失速。夕方にかけては上昇分を削った。

・ユ-ロ・円は184円26銭から184円65銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1524ドルから1.1577ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値53,571.28円、高値53,916.35円、安値53,156.94円、終値53,429.56円(前日比15.88円高)

・17時時点：ドル・円159円60-70銭、ユ-ロ・円184円50-60銭

【要人発言】

・ラデフ・ブルガリア中銀総裁

「ユーロ圏のインフレ期待、急速に高まるリスク」

「持続的な物価上昇圧力なら、迅速に利上げの準備を整える必要」

・片山財務相

「長期金利の上昇、金利水準にはコメントできない」

【経済指標】

・日・2月全世帯家計調査・消費支出：前年比-1.8％（1月：-1.0％）

・独・3月サービス業PMI改定値：50.9（速報値：51.2）

・ユーロ圏・3月サービス業PMI改定値：50.2（速報値：50.1）《TY》