*17:00JST 日経平均は小幅に3日続伸、アドバンテストやTDKが2銘柄で約93円分押し上げ

7日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり142銘柄、値下がり81銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日6日の米国株式市場は上昇した。トランプ大統領が明日期限までの合意なければイランのインフラ攻撃を警告したため原油価格の上昇を警戒する動きが広がった。一方で、3月ISM非製造業景況指数の低下でダウは伸び悩んだものの、金利の低下に連れ底堅く推移。ナスダックは終日堅調に推移した。米株市場を横目に、本日の日経平均は3日続伸して取引を開始した。朝方の買い一巡後は次第に上げ幅を縮小する動きとなり、前場半ばにマイナス圏に転落した。後場に入ると一定の買い戻しも広がり指数はプラス圏に浮上したが、買いは続かず、前日終値を挟んでもみ合う展開となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなったが、中東情勢への警戒感は継続しており、原油先物相場の高止まりなど根強い中東情勢の先行き不透明感が重荷になった。また、国内長期金利が上昇していることも投資家心理を悪化させており、終日強弱入り混じる展開となった。

大引けの日経平均は前営業日比15.88円高の53429.56円となった。東証プライム市場の売買高は18億3000万株、売買代金は5兆7362億円だった。業種別では、非鉄金属、情報・通信業、鉱業などが下落した一方で、石油・石炭製品、不動産業、ガラス・土石製品などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は71.5％、対して値下がり銘柄は26.0％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約65円押し上げた。同2位はTDK＜6762＞となり、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、テルモ＜4543＞、信越化＜4063＞、住友不＜8830＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約66円押し下げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、ディスコ＜6146＞、KDDI＜9433＞、中外薬＜4519＞、レーザーテック＜6920＞、住友電工＜5802＞などがつづいた。

*15:30現在

日経平均株価 53429.56(+15.88)

値上がり銘柄数 142(寄与度+282.35)

値下がり銘柄数 81(寄与度-266.47)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 22200 270 65.17

＜6762＞ TDK 2076.5 56 28.16

＜285A＞ キオクシアHD 23270 470 11.03

＜4062＞ イビデン 8718 164 11.00

＜4543＞ テルモ 2225 39.5 10.59

＜4063＞ 信越化 6574 51 8.55

＜8830＞ 住友不動産 4672 119 7.98

＜6367＞ ダイキン工業 19715 230 7.71

＜8035＞ 東エレク 38440 70 7.04

＜7832＞ バンナムHD 4028 55 5.53

＜7735＞ SCREEN 9224 174 4.67

＜8001＞ 伊藤忠商事 2044.5 25 4.19

＜4507＞ 塩野義製薬 3618 38 3.82

<6098> リクルートHD 6977 37 3.72

<3382> 7＆iHD 2231 36.5 3.67

<6758> ソニーG 3311 19 3.18

<6702> 富士通 3345 90 3.02

<6503> 三菱電機 5386 86 2.88

<5108> ブリヂストン 3349 42 2.82

<8053> 住友商事 6045 82 2.75

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 3565 -83 -66.78

＜5803＞ フジクラ 4370 -230 -46.26

＜6146＞ ディスコ 62860 -4120 -27.62

＜9433＞ KDDI 2702.5 -61 -24.54

＜4519＞ 中外製薬 8739 -126 -12.67

＜6920＞ レーザーテック 36570 -890 -11.93

＜5802＞ 住友電気工業 9191 -351 -11.77

<7269> スズキ 1744 -59 -7.91

<2802> 味の素 4598 -59 -3.96

<7453> 良品計画 3532 -51 -3.42

<9983> ファーストリテ 65090 -40 -3.22

<5101> 横浜ゴム 6010 -162 -2.72

<5801> 古河電気工業 36510 -790 -2.65

<7731> ニコン 1939.5 -79 -2.65

<6305> 日立建機 5317 -62 -2.08

<6963> ローム 3550 -61 -2.04

<7267> ホンダ 1252 -10 -2.01

<6981> 村田製作所 3786 -21 -1.69

<8267> イオン 1917 -16 -1.61

<8766> 東京海上HD 7277 -31 -1.56《CS》