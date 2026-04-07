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出来高変化率ランキング（14時台）～グロバル社、インターメスティックなどがランクイン
*15:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～グロバル社、インターメスティックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月7日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2015＞ iF米710 312015 14185.625 353.16% 0.0009%
＜3271＞ グロバル社 4521400 307273.06 338.96% 0.2686%
＜2016＞ iF米710H 263789 305179.986 298.74% 0.0005%
＜2841＞ iFナス100H 219278 48604.951 241.11% 0%
＜180A＞ GX超長米 3643710 114426.408 228.2% -0.0046%
＜7932＞ ニッピ 52600 118813.8 217.66% -0.0008%
＜3778＞ さくら 18506800 8823984.08 208.27% -0.0259%
＜4265＞ IGS 3182800 217462.2 201.22% 0.0494%
＜206A＞ PRISMBio 1572000 50131.04 201.13% -0.0259%
＜3681＞ ブイキューブ 20688100 234686.92 196.4% 0.2537%
＜1595＞ NZAMJリート 137639 54748.538 177.44% 0.0005%
＜8887＞ シーラHD 405600 34542.8 172.03% 0.0521%
＜4917＞ マンダム 159100 141961.8 167.41% 0.0032%
＜7527＞ システムソフト 7811200 91904.26 164.94% 0%
＜1364＞ iSJPX400 20356 16722.201 156.72% -0.0029%
＜7630＞ 壱番屋 1119800 230830.54 156.31% -0.0376%
＜2561＞ iS日国債 67280 46485.931 155% 0.0014%
＜1473＞ Oneトピクス 44020 59091.278 152.97% -0.0045%
＜365A＞ 伊澤タオル 137000 26708.72 149.85% 0.0134%
＜6496＞ 中北製 60100 112315.6 140.04% -0.016%
<3186> ネクステージ 2311000 2096305 135.39% -0.0532%
<262A> インターメスティ 381800 295812.86 132.22% 0.0583%
<8052> 椿本興 106200 134264.12 123.56% 0.0182%
<7414> 小野建 139800 64453.82 119.47% 0.0122%
<7463> アドウ゛ァンG 91700 33306.72 113.93% 0.0434%
<6616> トレックスセミ 63700 43089.88 108.95% 0.0455%
<7550> ゼンショーHD 900300 3093479.94 105.85% -0.0293%
<4840> トライアイズ 2714200 1115015.74 102.79% 0.0981%
<4746> 東計電算 47700 75894.3 102.06% 0.0637%
<6278> ユニオンツール 427200 2373205.8 100.55% -0.0549%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AK》
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