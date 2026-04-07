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出来高変化率ランキング（14時台）～グロバル社、インターメスティックなどがランクイン

2026年4月7日 15:41

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記事提供元：フィスコ

*15:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～グロバル社、インターメスティックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月7日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2015＞ iF米710　　　 312015 　14185.625　 353.16% 0.0009%
＜3271＞ グロバル社　　　　　4521400 　307273.06　 338.96% 0.2686%
＜2016＞ iF米710H　　　263789 　305179.986　 298.74% 0.0005%
＜2841＞ iFナス100H　　219278 　48604.951　 241.11% 0%
＜180A＞ GX超長米　　　　　3643710 　114426.408　 228.2% -0.0046%
＜7932＞ ニッピ　　　　　　　52600 　118813.8　 217.66% -0.0008%
＜3778＞ さくら　　　　　　　18506800 　8823984.08　 208.27% -0.0259%
＜4265＞ IGS　　　　　　　3182800 　217462.2　 201.22% 0.0494%
＜206A＞ PRISMBio　　1572000 　50131.04　 201.13% -0.0259%
＜3681＞ ブイキューブ　　　　20688100 　234686.92　 196.4% 0.2537%
＜1595＞ NZAMJリート　　137639 　54748.538　 177.44% 0.0005%
＜8887＞ シーラHD　　　　　405600 　34542.8　 172.03% 0.0521%
＜4917＞ マンダム　　　　　　159100 　141961.8　 167.41% 0.0032%
＜7527＞ システムソフト　　　7811200 　91904.26　 164.94% 0%
＜1364＞ iSJPX400　　20356 　16722.201　 156.72% -0.0029%
＜7630＞ 壱番屋　　　　　　　1119800 　230830.54　 156.31% -0.0376%
＜2561＞ iS日国債　　　　　67280 　46485.931　 155% 0.0014%
＜1473＞ Oneトピクス　　　44020 　59091.278　 152.97% -0.0045%
＜365A＞ 伊澤タオル　　　　　137000 　26708.72　 149.85% 0.0134%
＜6496＞ 中北製　　　　　　　60100 　112315.6　 140.04% -0.016%
<3186> ネクステージ　　　　2311000 　2096305　 135.39% -0.0532%
<262A> インターメスティ　　381800 　295812.86　 132.22% 0.0583%
<8052> 椿本興　　　　　　　106200 　134264.12　 123.56% 0.0182%
<7414> 小野建　　　　　　　139800 　64453.82　 119.47% 0.0122%
<7463> アドウ゛ァンG　　　91700 　33306.72　 113.93% 0.0434%
<6616> トレックスセミ　　　63700 　43089.88　 108.95% 0.0455%
<7550> ゼンショーHD　　　900300 　3093479.94　 105.85% -0.0293%
<4840> トライアイズ　　　　2714200 　1115015.74　 102.79% 0.0981%
<4746> 東計電算　　　　　　47700 　75894.3　 102.06% 0.0637%
<6278> ユニオンツール　　　427200 　2373205.8　 100.55% -0.0549%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AK》

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