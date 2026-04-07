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出来高変化率ランキング（13時台）～マンダム、小野建などがランクイン
*14:24JST 出来高変化率ランキング（13時台）～マンダム、小野建などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月7日 13:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2015＞ iF米710 310015 14185.625 352.89% 0.0018%
＜3271＞ グロバル社 4430000 307273.06 337.86% 0.2686%
＜2016＞ iF米710H 263780 305179.986 298.74% 0.0005%
＜2841＞ iFナス100H 219070 48604.951 241.01% -0.0007%
＜180A＞ GX超長米 3643710 114426.408 228.20% -0.0046%
＜7932＞ ニッピ 51300 118813.8 214.79% 0%
＜3778＞ さくら 17166600 8823984.08 199.63% -0.0302%
＜3681＞ ブイキューブ 19574600 234686.92 189.44% 0.2835%
＜206A＞ PRISMBio 1381700 50131.04 185.77% -0.0466%
＜4265＞ IGS 2764300 217462.2 184.21% 0.0322%
＜1595＞ NZAMJリート 137629 54748.538 177.44% 0%
＜4917＞ マンダム 156300 141961.8 165.20% 0.0016%
＜7527＞ システムソフト 7782300 91904.26 164.51% 0%
＜1364＞ iSJPX400 19872 16722.201 153.72% -0.0029%
＜1473＞ Oneトピクス 43810 59091.278 152.37% -0.0037%
＜7630＞ 壱番屋 1012800 230830.54 143.76% -0.0441%
＜365A＞ 伊澤タオル 123900 26708.72 137.30% 0.0179%
＜8887＞ シーラHD 305200 34542.8 136.17% 0.0496%
＜6496＞ 中北製 54500 112315.6 128.08% -0.0102%
＜3186＞ ネクステージ 2116600 2096305 125.16% -0.0448%
<2561> iS日国債 52000 46485.931 122.88% 0%
<262A> インターメスティ 340500 295812.86 118.10% 0.0461%
<7414> 小野建 137800 64453.82 117.70% 0.0129%
<8052> 椿本興 101200 134264.12 117.57% 0.0164%
<7550> ゼンショーHD 826300 3093479.94 95.58% -0.0247%
<6616> トレックスセミ 56900 43089.88 95.28% 0.0419%
<7463> アドウ゛ァンG 77200 33306.72 93.19% 0.036%
<2093> 米債02La 250 611.57 89.38% 0.0022%
<6278> ユニオンツール 387700 2373205.8 88.87% -0.0652%
<4746> 東計電算 41900 75894.3 86.62% 0.059%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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