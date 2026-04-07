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出来高変化率ランキング（13時台）～マンダム、小野建などがランクイン

2026年4月7日 14:24

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記事提供元：フィスコ

*14:24JST 出来高変化率ランキング（13時台）～マンダム、小野建などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月7日　13:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2015＞ iF米710　　　 　310015 　14185.625　 352.89% 0.0018%
＜3271＞ グロバル社　　　　 　4430000 　307273.06　 337.86% 0.2686%
＜2016＞ iF米710H　　 　263780 　305179.986　 298.74% 0.0005%
＜2841＞ iFナス100H　 　219070 　48604.951　 241.01% -0.0007%
＜180A＞ GX超長米　　　　 　3643710 　114426.408　 228.20% -0.0046%
＜7932＞ ニッピ　　　　　　 　51300 　118813.8　 214.79% 0%
＜3778＞ さくら　　　　　　 　17166600 　8823984.08　 199.63% -0.0302%
＜3681＞ ブイキューブ　　　 　19574600 　234686.92　 189.44% 0.2835%
＜206A＞ PRISMBio　 　1381700 　50131.04　 185.77% -0.0466%
＜4265＞ IGS　　　　　　 　2764300 　217462.2　 184.21% 0.0322%
＜1595＞ NZAMJリート　 　137629 　54748.538　 177.44% 0%
＜4917＞ マンダム　　　　　 　156300 　141961.8　 165.20% 0.0016%
＜7527＞ システムソフト　　 　7782300 　91904.26　 164.51% 0%
＜1364＞ iSJPX400　 　19872 　16722.201　 153.72% -0.0029%
＜1473＞ Oneトピクス　　 　43810 　59091.278　 152.37% -0.0037%
＜7630＞ 壱番屋　　　　　　 　1012800 　230830.54　 143.76% -0.0441%
＜365A＞ 伊澤タオル　　　　 　123900 　26708.72　 137.30% 0.0179%
＜8887＞ シーラHD　　　　 　305200 　34542.8　 136.17% 0.0496%
＜6496＞ 中北製　　　　　　 　54500 　112315.6　 128.08% -0.0102%
＜3186＞ ネクステージ　　　 　2116600 　2096305　 125.16% -0.0448%
<2561> iS日国債　　　　 　52000 　46485.931　 122.88% 0%
<262A> インターメスティ　 　340500 　295812.86　 118.10% 0.0461%
<7414> 小野建　　　　　　 　137800 　64453.82　 117.70% 0.0129%
<8052> 椿本興　　　　　　 　101200 　134264.12　 117.57% 0.0164%
<7550> ゼンショーHD　　 　826300 　3093479.94　 95.58% -0.0247%
<6616> トレックスセミ　　 　56900 　43089.88　 95.28% 0.0419%
<7463> アドウ゛ァンG　　 　77200 　33306.72　 93.19% 0.036%
<2093> 米債02La　　　 　250 　611.57　 89.38% 0.0022%
<6278> ユニオンツール　　 　387700 　2373205.8　 88.87% -0.0652%
<4746> 東計電算　　　　　 　41900 　75894.3　 86.62% 0.059%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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