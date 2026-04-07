*13:10JST i-plug---2026年3月度主要ＫＰＩ（速報）

i-plug＜4177＞は6日、同社が提供する新卒オファー型就活サービス「OfferBox」の2026年3月度における主要ＫＰＩ（速報）を発表した。

早期定額型（累計）は前年同月比14.0％増の52.41億円。早期定額型（EXオプション）（単月）は1.16億円、早期定額型（EXオプション）（累計）は5.99億円。成功報酬型（単月）は前年同月比10.0％増の0.22億円、成功報酬型（累計）は前年同月比6.0％増の5.81億円となった。

企業登録数（累積）は前年同月比11.0％増、前月比221社増の22,456社。学生登録数（累積）は2026年卒が前年同月比11.2％増、前月比820人増の239,812人。2027年卒が前年同月比14.0％増、前月比21,337人増の226,628人。

オファー送信数（単月）は2026年卒が前年同月比75.8％増の79,528件、2027年卒が前年同月比63.4％増の2,773,667件。

オファー承認数（単月）は2026年卒が前年同月比20.9％増の1,059件、2027年卒が前年同月比8.8％増の75,015件。決定人数（累積）は2026年卒が前年同月比13.5％増、前月比85人増の8,314人となっている。《KT》