*12:40JST 日経平均は3日ぶり反落、ソフトバンクGが1銘柄で約72円分押し下げ

7日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり109銘柄、値下がり113銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は反落。90.27円安の53323.41円（出来高概算8億4570万株）で前場の取引を終えている。

前日6日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は165.21ドル高の46669.88ドル、ナスダックは117.16ポイント高の21996.34で取引を終了した。トランプ大統領が明日期限までの合意なければイランのインフラ攻撃を警告したため原油価格の上昇を警戒し、寄り付き後、まちまち。3月ISM非製造業景況指数の低下でダウは伸び悩んだものの、金利の低下に連れ底堅く推移。ナスダックは終日堅調に推移した。

4月7日の日経平均は157.60円高の53571.28円と3日続伸して取引を開始した。朝方の買い一巡後は次第に上げ幅縮小する動きとなり、前場半ばにマイナス圏に転落した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。一方、中東情勢への警戒感は継続し、原油先物相場の高止まりなど根強い中東情勢の先行き不透明感が重荷になった。また、国内長期金利が上昇していることも投資家心理を悪化させた。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、東京エレクトロン＜8035＞、TDK＜6762＞、信越化学工業＜4063＞、住友不動産＜8830＞、テルモ＜4543＞、SCREENホールディングス＜7735＞、リクルートホールディングス＜6098＞、バンダイナムコホールディングス＜7832＞、HOYA＜7741＞、セブン&アイ・ホールディングス＜3382＞、出光興産＜5019＞、ソニーグループ＜6758＞、ZOZO＜3092＞、TOTO＜5332＞などの銘柄が上昇した。

一方、ソフトバンクグループ＜9984＞、フジクラ＜5803＞、ディスコ＜6146＞、KDDI＜9433＞、住友電気工業＜5802＞、中外製薬<4519>、レーザーテック<6920>、スズキ<7269>、ファナック<6954>、京セラ<6971>、味の素<2802>、古河電気工業<5801>、村田製作所<6981>、大塚ホールディングス<4578>などの銘柄が下落した。

業種別では、非鉄金属、情報・通信業、空運業などが下落した一方で、石油・石炭製品、精密機器、不動産業などが上昇した。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約72円押し下げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、ディスコ＜6146＞、KDDI＜9433＞、中外薬<4519>、住友電工＜5802＞、レーザーテック<6920>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約54円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、TDK＜6762＞、信越化＜4063＞、住友不＜8830＞、リクルートHD＜6098＞、テルモ＜4543＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 53323.41(-90.27)

値上がり銘柄数 109(寄与度+209.68)

値下がり銘柄数 113(寄与度-299.95)

変わらず銘柄数 3



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 22155 225 54.31

＜8035＞ 東エレク 38650 280 28.16

＜6762＞ TDK 2058.5 38 19.11

＜4063＞ 信越化 6592 69 11.57

＜8830＞ 住友不動産 4665 112 7.51

＜6098＞ リクルートHD 7009 69 6.94

＜4543＞ テルモ 2211 25.5 6.84

＜7735＞ SCREEN 9280 230 6.17

＜7741＞ HOYA 28230 270 4.53

＜7832＞ バンナムHD 4016 43 4.32

＜6758＞ ソニーG 3316 24 4.02

<9983> ファーストリテ 65170 40 3.22

＜3382＞ 7＆iHD 2223 28.5 2.87

<4062> イビデン 8595 41 2.75

＜5019＞ 出光興産 1665.5 38.5 2.58

<6702> 富士通 3315 60 2.01

＜5332＞ TOTO 5387 117 1.96

<7011> 三菱重工業 4793 58 1.94

<4021> 日産化学 6252 57 1.91

＜3092＞ ZOZO 1154 17.5 1.76



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 3558 -90 -72.41

＜5803＞ フジクラ 4369 -231 -46.46

＜6146＞ ディスコ 63620 -3360 -22.53

＜9433＞ KDDI 2725 -38.5 -15.49

<4519> 中外製薬 8730 -135 -13.58

＜5802＞ 住友電気工業 9155 -387 -12.97

<6920> レーザーテック 36770 -690 -9.25

<7269> スズキ 1737.5 -65.5 -8.78

<2802> 味の素 4577 -80 -5.36

<6954> ファナック 5463 -29 -4.86

<5801> 古河電気工業 36140 -1160 -3.89

<6971> 京セラ 2483.5 -14.5 -3.89

<4578> 大塚HD 11080 -100 -3.35

<5706> 三井金属鉱業 30960 -1000 -3.35

<7453> 良品計画 3539 -44 -2.95

<4503> アステラス製薬 2590.5 -17 -2.85

<6273> SMC 61280 -840 -2.82

<6963> ローム 3531 -80 -2.68

<6506> 安川電機 4235 -72 -2.41

<5101> 横浜ゴム 6031 -141 -2.36《CS》