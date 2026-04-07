*11:10JST ミガロHD---グループ会社DXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を近鉄不動産のシニア住宅に導入

ミガロホールディングス＜5535＞は3日、子会社DXYZが提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を、近鉄不動産が開発する「(仮称)近鉄シニアレジデンス学研奈良登美ヶ丘」に導入すると発表した。

同施設では、共用部だけでなく専有部まで「FreeiD」を導入する「オール顔認証」仕様となる。尚、今回の導入に伴い、「FreeiD」とアイホンが開発した「FAGUS」はシステム連携を行っている。両手が塞がっていても出入りのできる利便性を提供するとともに、顔認証技術で高いセキュリティを両立させている。

「FreeiD」は、顔だけで、暮らす、働く、遊ぶ をつなぐ顔認証IDプラットフォーム。財布、身分証などのあらゆるIDを顔に統合し、１度の顔登録で入退、決済、本人確認を利用可能にすることで、鍵や財布を持たずに「顔ダケで、世 界がつながる。」を実現する。多種多様な顔認証AIとの連携が可能なため、 利用シーンごとに最適な顔認証AIの提供が可能である。《KT》