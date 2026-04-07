*11:07JST ミガロホールディングス---「SHINAGAWA TECH SHOWCASE」で顔認証決済を3年連続実証提供

ミガロホールディングス＜5535＞は3日、子会社DXYZが2026年04月に品川インターシティで開催される「SHINAGAWA TECH SHOWCASE」において、顔認証決済サービス「FreeiD Pay」を3年連続で実証提供すると発表した

今回が3回目の実証提供となり、フード＆ドリンクブースでの商品購入の支払い方法として、顔認証決済を利用することができる。また、顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」の顔認証決済を連携した飲料自販機用決済端末等を展示するブースも出展する。店舗外購買の新たなスタンダードとなる体験「顔ダケで、自販機。」の事業化に向けて実証事業を推進していく。

「FreeiD Pay」は顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を基盤とし、財布やスマートフォンを使用せずに決済が可能な点が特徴である。《KT》