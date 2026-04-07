ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～グロバル社、ニッピなどがランクイン

2026年4月7日 10:45

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:45JST 出来高変化率ランキング（10時台）～グロバル社、ニッピなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月7日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2015＞ iF米710　　　 309003 　14185.625　 352.75% 0.0009%
＜3271＞ グロバル社　　　　　4268400 　307273.06　 335.81% 0.2686%
＜2016＞ iF米710H　　　263122 　305179.986　 298.54% -0.0005%
＜2841＞ iFナス100H　　216846 　48604.951　 239.91% 0.0021%
＜180A＞ GX超長米　　　　　3642290 　114426.408　 228.16% -0.0016%
＜7932＞ ニッピ　　　　　　　48200 　118813.8　 207.51% 0.0096%
＜4265＞ IGS　　　　　　　2362100 　217462.2　 165.13% 0.0344%
＜1473＞ Oneトピクス　　　38530 　59091.278　 136.46% 0.0029%
＜3778＞ さくら　　　　　　　9482500 　8823984.08　 129.24% -0.0158%
＜206A＞ PRISMBio　　845300 　50131.04　 126.07% -0.0259%
＜3681＞ ブイキューブ　　　　12015900 　234686.92　 123.57% 0.2238%
＜7630＞ 壱番屋　　　　　　　693200 　230830.54　 97.31% -0.043%
＜7527＞ システムソフト　　　4335200 　91904.26　 95.91% 0.0754%
＜3186＞ ネクステージ　　　　1425300 　2096305　 79.69% 0.0126%
＜2846＞ NFダウHE　　　　23284 　34480.712　 73.26% 0.0048%
＜1595＞ NZAMJリート　　58193 　54748.538　 72.84% 0.004%
＜262A＞ インターメスティ　　228800 　295812.86　 70.99% 0.0679%
＜8052＞ 椿本興　　　　　　　66400 　134264.12　 67.44% 0.0208%
＜2631＞ MXSナス100　　15952 　219420.709　 62.68% 0.0043%
＜7463＞ アドヴァンG　　　　58400 　33306.72　 61.51% 0.0392%
<1320> iF225年1　　　63790 　2146493.568　 58.7% 0.0057%
<2561> iS日国債　　　　　29344 　46485.931　 56.11% 0%
<1346> MXS225　　　　42536 　1537186.076　 48.35% 0.0055%
<179A> GX超米H　　　　　502290 　63431.283　 46.19% 0.0062%
<6616> トレックスセミ　　　36700 　43089.88　 45.97% 0.0431%
<6278> ユニオンツール　　　260600 　2373205.8　 44.71% -0.0611%
<7550> ゼンショーHD　　　523300 　3093479.94　 44.56% -0.0177%
<7844> マーベラス　　　　　120200 　35583.9　 43.38% 0.0108%
<3664> WIZE　　　　　　6262500 　109119.16　 40.58% 0.0322%
<2512> NF外債ヘ　　　　　58840 　58991.435　 38.55% -0.0009%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事