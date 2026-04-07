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出来高変化率ランキング（10時台）～グロバル社、ニッピなどがランクイン
*10:45JST 出来高変化率ランキング（10時台）～グロバル社、ニッピなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月7日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2015＞ iF米710 309003 14185.625 352.75% 0.0009%
＜3271＞ グロバル社 4268400 307273.06 335.81% 0.2686%
＜2016＞ iF米710H 263122 305179.986 298.54% -0.0005%
＜2841＞ iFナス100H 216846 48604.951 239.91% 0.0021%
＜180A＞ GX超長米 3642290 114426.408 228.16% -0.0016%
＜7932＞ ニッピ 48200 118813.8 207.51% 0.0096%
＜4265＞ IGS 2362100 217462.2 165.13% 0.0344%
＜1473＞ Oneトピクス 38530 59091.278 136.46% 0.0029%
＜3778＞ さくら 9482500 8823984.08 129.24% -0.0158%
＜206A＞ PRISMBio 845300 50131.04 126.07% -0.0259%
＜3681＞ ブイキューブ 12015900 234686.92 123.57% 0.2238%
＜7630＞ 壱番屋 693200 230830.54 97.31% -0.043%
＜7527＞ システムソフト 4335200 91904.26 95.91% 0.0754%
＜3186＞ ネクステージ 1425300 2096305 79.69% 0.0126%
＜2846＞ NFダウHE 23284 34480.712 73.26% 0.0048%
＜1595＞ NZAMJリート 58193 54748.538 72.84% 0.004%
＜262A＞ インターメスティ 228800 295812.86 70.99% 0.0679%
＜8052＞ 椿本興 66400 134264.12 67.44% 0.0208%
＜2631＞ MXSナス100 15952 219420.709 62.68% 0.0043%
＜7463＞ アドヴァンG 58400 33306.72 61.51% 0.0392%
<1320> iF225年1 63790 2146493.568 58.7% 0.0057%
<2561> iS日国債 29344 46485.931 56.11% 0%
<1346> MXS225 42536 1537186.076 48.35% 0.0055%
<179A> GX超米H 502290 63431.283 46.19% 0.0062%
<6616> トレックスセミ 36700 43089.88 45.97% 0.0431%
<6278> ユニオンツール 260600 2373205.8 44.71% -0.0611%
<7550> ゼンショーHD 523300 3093479.94 44.56% -0.0177%
<7844> マーベラス 120200 35583.9 43.38% 0.0108%
<3664> WIZE 6262500 109119.16 40.58% 0.0322%
<2512> NF外債ヘ 58840 58991.435 38.55% -0.0009%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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