*10:43JST リアルゲイト---固定資産を取得

リアルゲイト＜5532＞は6日、固定資産の取得を決定したと発表した。

同社は、ヒューリック＜3003＞との戦略的業務提携および合弁会社設立に関して、早期に総額1,000億円超の共同投資を目指し、不動産中古市場シェア拡大へ取り組んでいる。本物件はその一環としてHistoRyと同社の共同投資により第2号案件として取得し、客室数約40室程度のアパートメントホテル・店舗等へ再生するものである。

物件の種類は土地・建物(信託受益権の準共有持分15％〈当社取得持分〉予定)、所在地は東京都中央区銀座、規模は約2,500平方メートル、構造は鉄骨造陸屋根地下1階付9階建、主な用途は事務所、駐車場。

取得価額については守秘義務契約により非開示としているが、同社の2025年9月期における純資産の30%以上の額となる見込み。自己資金及び金融機関からの借入を予定している。なお、同社と取得先との間には、記載すべき資本関係、人的関係及び関連当事者として特記すべき事項はない。

契約締結日は2026年4月6日、物件引渡期日は2026年7月上旬を予定している。《KT》