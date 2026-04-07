*10:29JST 概況からBRICsを知ろう ブラジル株式市場は5日続伸、上値重い展開

【ブラジル】ボベスパ指数 188161.97 +0.06％

休み明けとなる6日のブラジル株式市場は5日続伸。主要株価指数のボベスパ指数は前日比109.95ポイント高（+0.06％）の188161.97で引けた。日中の取引レンジは187811.25-189219.50となった。

小幅高で寄り付いた後前日の終値近辺でもみ合った。米長期金利の低下が外資の流出懸念をやや後退させた。また、原油価格の上昇も資源セクターの物色手掛かりとなった。半面、指数の上値は重い。連日の上昇で足元では高値警戒感が強まったほか、弱い経済指標が指数の足かせとなった。3月のS&Pグローバル総合購買担当者景気指数（PMI）は前月の51.3から49.9まで低下した。また、インフレ率の高進懸念なども引き続き懸念された。

【ロシア】MOEXロシア指数 2774.41 -0.88％

6日のロシア株式市場は5日ぶりに反発。主要株価指数のMOEXロシア指数は前日比0.83ポイント安（-0.88％）の2774.41となった。日中の取引レンジは2767.99-2787.68となった。

売りが先行した後は上げ幅をじりじりと拡大させた。連日の下落で足元では値ごろ感が強まり、買い戻しが優勢。また、原油価格の上昇もウエートの高い資源銘柄の物色手掛かりとなった。一方、指数の上値は重い。イラン情勢の不透明感などが指数の足かせとなった。

【インド】SENSEX指数 74106.85 +1.07％

6日のインド株式市場は堅調推移。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比787.30ポイント高（+1.07％）の74106.85、ナショナル証券取引所の主要50社株価指ニフティは255.15ポイント高（+1.12％）の22968.25で取引終了。

30社株価指数SENSEXの構成銘柄では、上昇が28、下落は2、変わらずは0で大半の銘柄が上昇。トレント（TRENT）、アクシス銀行（AXSB）などの上昇が目立った。

【中国】上海総合指数 休場

6日の中国本土市場は休場。《AK》