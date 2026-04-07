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ZETA GSTVが「ZETA SEARCH」「ZETA HASHTAG」を導入
記事提供元：フィスコ
*10:06JST ZETA--- GSTVが「ZETA SEARCH」「ZETA HASHTAG」を導入
ZETA＜6031＞は7日、GSTVが運営する宝石専門チャンネルサービスサイト「GSTV」において、EC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」とハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」が導入されたと発表した。
同サイトはテレビ放送と連動したECサービスであり、放送商品をリアルタイムで購入できる特徴を持つ一方、商品点数の増加により目的商品に到達しにくい課題が顕在化していた。
こうした課題に対し、既存サイト構造を維持したまま検索性と発見性を高める目的で両エンジンが採用された。
「ZETA SEARCH」では「こだわり検索」機能を実装し、放送日時やアイテム、石種、地金、価格帯など複数条件を組み合わせた絞り込みが可能となった。これにより、ユーザーは希望条件に沿った商品へ効率的に到達できるようになる。
また「ZETA HASHTAG」では、商品画像や説明文を基にハッシュタグを自動生成し、「#日常使い」「#差し色ジュエリー」などのタグを表示することで、関連商品への直感的な遷移を促進し、サイト内回遊性の向上に貢献する。《KT》
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